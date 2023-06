Ajax nog niet concreet voor rechtsback Gaaei: 'Wij zijn niet direct benaderd'

Ajax heeft zich nog niet gemeld bij het Deense Viborg FF voor rechtsback Anton Gaaei. Dat zegt de technisch directeur van de club, Mads Agesen, in een interview met de Deense krant Tipsbladet. Toch sluit hij niet uit dat de twintigjarige vleugelverdediger deze zomer vertrekt.

"Ik heb niet direct iets van Ajax gehoord", reageert Agesen op de geruchten dat Gaaei op de radar van de Amsterdammers zou zijn verschenen. "Het is dus nog op geruchten gebaseerd dat dat gebeurt." Toch weet de technisch directeur dat de Nederlandse topclub het vizier wel op Viborg heeft gericht: "We weten dat Ajax mensen in ons stadion heeft gehad, en kunnen niet uitsluiten dat ze naar Anton hebben gekeken."

Agesen houdt dan ook rekening met een vertrek van Gaaei. "We hebben natuurlijk een lijstje klaar liggen", zegt hij over de kans dat hij een vervanger moet gaan aantrekken. Bovendien moet Ajax wél de portemonnee trekken om de back over te nemen. "Anton heeft zich opgewerkt tot een van de beste backs van de Super League, terwijl hij nog jong is en regelmatig voor Denemarken Onder 21 speelt. Dan hangt daar natuurlijk een hoog prijskaartje aan."

Ajax is op zoek naar een nieuwe rechtsback omdat de Mexicaan Jorge Sánchez in zijn eerste seizoen in Amsterdam onvoldoende zou hebben overtuigd. Eerder al werd bekend dat de nieuwe trainer Maurice Steijn graag Shurandy Sambo mee zou nemen van zijn vorige club Sparta Rotterdam. Sambo ligt echter nog een jaar vast bij PSV, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan de Rotterdammers. Daarom zou ook Gaaei in beeld zijn gekomen.

Gaaei was afgelopen seizoen basisspeler bij Viborg, dat als vierde in de Deense competitie eindigde. De back ligt bij zijn club nog vast tot medio 2026. Afgelopen dinsdag deed hij nog 90 minuten mee bij Denemarken Onder 21, dat in de EK-kwalificatie met 202 gelijkspeelde tegen de leeftijdgenoten uit Wales.