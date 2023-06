'Ajax pakt door: Maduro verlaat Almere City en wordt in Amsterdam assistent van Steijn'

De technische staf van Ajax voor volgend seizoen krijgt steeds meer vorm. De Amsterdammers presenteerden woensdagmiddag Maurice Steijn als nieuwe hoofdtrainer, bereikten eerder deze week al een akkoord met Saïd Bakkati om assistent te worden en nu is ook Hedwiges Maduro op weg naar de Johan Cruijff ArenA. De oud-speler van Ajax was in het afgelopen seizoen assistent bij Almere City en zal die rol nu gaan vertolken in Amsterdam. Dat meldt ESPN.

Niet Peter Bosz of Kjetil Knutsen, maar Steijn is de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De Amsterdammers slaagden erin het nieuws lang stil te houden, maar afgelopen zondag kwam naar buiten dat de trainer van Sparta Rotterdam in het voorbije seizoen de belangrijkste kandidaat was om John Heitinga op te volgen. Steijn stond zondagmiddag nog als trainer van Sparta langs de lijn in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Nog geen twee uur na het laatste fluitsignaal begon Maduro aan zijn laatste duel als assistent van Alex Pastoor bij Almere City. De Almeerders schreven geschiedenis door ten koste van FC Emmen voor het eerst in de clubhistorie te promoveren naar de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Snel na het laatste fluitsignaal in Emmen, toen bekend was geworden dat Steijn de nieuwe hoofdtrainer van Ajax moest gaan worden, kwam het nieuws naar buiten dat Maduro dan als assistent naar de Johan Cruijff ArenA moest komen. De oud-speler van onder meer Ajax, Valencia en Sevilla wilde er zelf nog niet zoveel over kwijt en Almere City-trainer Pastoor was ervan overtuigd dat hij zijn assistent zou behouden, maar er is nu dus toch echt sprake van een akkoord. Dat bevestigen bronnen aan ESPN. Maduro keert zodoende terug bij de club waar hij in 2004 doorbrak als speler. Na 107 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax vertrok hij in januari 2008 naar Valencia. Maduro droeg vervolgens ook het shirt van Sevilla, PAOK Saloniki, FC Groningen en Omonia Nicosia, alvorens in 2018 een punt te zetten achter zijn spelersloopbaan. De middenvelder kwam achttien keer uit voor het Nederlands elftal.

Maduro werd eind 2021 assistent bij Almere City, waar hij eerder al trainer was van de O21. De oud-international had in Almere nog een doorlopend contract, maar maakt desondanks de overstap naar Ajax. Steijn zei woensdagmiddag tijdens zijn presentatie in de Johan Cruijff ArenA al dat hij hoopt dat Maduro snel naar Amsterdam komt.