Al Jazira blundert bij aankondiging komst van Frank de Boer met foto

Frank de Boer is de nieuwe manager van Al-Jazira. Hij wordt de opvolger van landgenoot Marcel Keizer, maar bij de club uit de Verenigde Arabische Emiraten zijn ze nog niet zo goed bekend met zijn broer Ronald de Boer. Op de hoofdfoto's zien we weliswaar 'gewoon' Frank de Boer, maar op een andere foto in de collage, staat toch echt zijn tweelingbroer. Het is niet zo erg als de vergissing die FC Cincinnati destijds maakte bij Jaap Stam, zij plaatsten groots een foto van Tinus van Teunenbroek. Maar lekker is anders voor de social media-afdeling.

