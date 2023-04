Beau de Boer laat Frank de Boer debuteren op TikTok: 'Ik kan dit niet geloven'

Frank de Boer heeft zijn debuut gemaakt op TikTok. De clubloze trainer figureert in een video van zijn dochter Beau, die 'niet kan geloven' dat haar vader akkoord is gegaan. De Boer is te zien terwijl hij tijdens de vakantie op Marbella een een fles wijn ontkurkt voor zijn dochters. Hij playbackt 'Money, Money, Money' van ABBA; de tekst van de video luidt: 'POV: wanneer je vader nog steeds de vakantie betaalt terwijl je al een twintiger bent'.

Frank de Boer op TikTok.. pic.twitter.com/4iWeSdL96c — Janna (@jannadw_) April 20, 2023