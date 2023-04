Calvin Stengs: 'Normaal gesproken was ons gesprek op FaceTime altijd snel klaar'

Het contact tussen Calvin Stengs en Frank de Boer is de afgelopen maanden geïntensiveerd. Dat heeft allemaal te maken met de geboorte van Saint, die eind december het levenslicht zag.

Saint is het zoontje van Stengs en Beau de Boer, de dochter van de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. "Hoe Frank met Saint omgaat? Hij is super betrokken. Normaal gesproken was ons gesprek op FaceTime altijd snel klaar. Nu belt hij ons en vraagt hij direct: ‘Hoe gaat het met Saint?’ Het draait niet meer zoveel om Beau en mij, maar meer om de kleine", vertelt Stengs aan het Algemeen Dagblad.

Op sportief vlak hebben Stengs en De Boer ook met elkaar te maken gehad. De linkspoot was in 2021 een kandidaat voor de EK-selectie van Oranje, maar zijn schoonvader koos destijds voor andere spelers. "Maar dat is nooit een ding geweest binnen de familie. Ik zat niet op het level dat ik het verdiende om mee te gaan. Dus ik snapte het."

Stengs speelt dit seizoen op huurbasis bij Antwerp FC en gaat daar veel om met de andere Nederlanders in dienst van de Belgische club, onder wie Vincent Janssen. "We wonen vlakbij elkaar en kijken geregeld NBA, spelen op de PlayStation of eten samen, met onze vriendinnen. Waarom het zo goed klikt? Dat is natuurlijk gegaan. Je bent allebei toch in een ander land, dus trek je als landgenoten naar elkaar toe. Sowieso is het met alle Nederlanders onderling leuk hier."