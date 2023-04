Frank de Boer voorziet John Heitinga van advies: 'Iedereen weet dat'

Frank de Boer is van mening dat voor Ajax het veiligstellen van de tweede plaats in de Eredivisie belangrijker is dan het winnen van de KNVB Beker. De Amsterdammers staan voor twee cruciale ontmoetingen met PSV. Komend weekend speelt Ajax de competitiekraker in Eindhoven, een week later volgt de bekerfinale in De Kuip.

Het is volgens De Boer niet ongunstig dat eerst de competitiewedstrijd tegen PSV wordt gespeeld. "Dat het eerste duel in het tweeluik nu het belangrijkste is voor Ajax, hoeft geen nadeel te zijn voor Heitinga", stelt De Boer in gesprek met De Telegraaf. "Iedereen weet dat de tweede plek het hoogst haalbare, maar cruciaal is. In mijn ogen is die belangrijker dan de bekerwinst."

John Heitinga moet zich volgens De Boer volledig focussen op de wedstrijd van komende zondag. "Zo kan een grote stap naar de tweede plaats worden gezet. Ajax moet direct toeslaan. Verliest Ajax het competitieduel, dan is de beker met recht een troostprijs. De voorronde van de Champions League heeft topprioriteit."

Daar denkt Boudewijn Pahlplatz, voormalig assistent-trainer van FC Twente, hetzelfde over. "Voor de spelers is de beker een mooie prijs, maar voor de clubs staat er veel meer op het spel in de competitiewedstrijd. De kans op de Champions League-miljoenen is zó belangrijk. De bekerfinale is vooral een leuk toetje. Ik zie niet echt een favoriet. Ik durf er geen geld op te zetten, al heeft PSV wel het voordeel om de belangrijke competitiewedstrijd in eigen huis te mogen spelen."