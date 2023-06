Almere City plaatst zich na krankzinnig slechte penaltyserie voor finale van de nacompetitie

Almere City FC is de eerste finalist van de Keuken Kampioen Divisie-playoffs. De Flevolanders wisten na een krankzinnige penaltyserie af te rekenen met VVV-Venlo, nadat het tweeluik in een 2-2 uitslag was geëindigd. Almere mag dus blijven dromen van een plekje in de Eredivisie. Keeper Nordin Bakker werd de grote held voor de ploeg van Alex Pastoor.

Almere City was vermoedelijk het meest tevreden over de 1-1 einduitslag in het heenduel. De Flevolanders speelden een deel van de tweede helft met een man minder door een rode kaart van Danny Post. In een bomvol Yanmar Stadion zette de thuisploeg direct volle druk op VVV, maar tot hele gevaarlijke kansen wist de ploeg van Alex Pastoor niet te komen. De bezoekers uit Limburg, die in de vorige ronde voor een verrassing zorgden door Willem II uit de nacompetitie te knikkeren, wisten daar in de gehele eerste helft vrijwel niets tegenover te stellen. VVV had geluk dat Almere het vizier niet op scherp had staan in de eerste 45 minuten, want anders had de ploeg van Rick Kruys ongetwijfeld op achterstand gestaan. Beide ploegen zochten doelpuntloos de kleedkamers op voor de pauze.

Meer spektakel na rust

Zowel Almere als VVV hadden in de vorige ronde een verlenging nodig om een plekje in de halve finale te bewerkstelligen. Vlak na rust werd de kans op dat scenario een stuk kleiner, nadat Lance Duijvestijn de thuisploeg verdiend op voorsprong bracht. Simon Janssen kon een voorzet van Pascu niet goed uitverdedigen, waardoor de Almere-middenvelder de bal voor zijn voeten kreeg. Duijvestijn bleef koel en bracht zijn ploeg aan de leiding. Dankzij een fenomenale goal van invaller Soulyman Allouch kwam VVV tien minuten na de openingstreffer weer langszij. De linksbuiten kwam naar binnen en krulde de bal op schitterende wijze in de kruising. Eén Venlose-supporter was zo blij, dat hij zijn biertje richting de feestvierende VVV-spelers gooide. Scheidsrechter Edwin van de Graaf constateerde dit en stuurde beide ploegen naar binnen. Daar zat helemaal niemand op te wachten, want de wedstrijd leek in die fase juist leuker te worden.

Een per-fec-te krul van Soulyman Allouch! 💫⚽️#almvvv — ESPN NL (@ESPNnl) June 3, 2023

De onderbreking zorgde ervoor dat het tempo weer uit de wedstrijd was. Met nog een half uurtje te spelen was Almere de ploeg die het meeste aanspraak maakte op de winst, de ploeg had over de hele wedstrijd genomen liefst dertig schoten gelost, maar tot een doelpunt kwam het niet. Zodoende werd het dus opnieuw verlengen voor beide ploegen. Heel veel opleving leverde die verlenging niet op. Almere bleef doorgaan met het lossen van schoten richting het doel, al hoefde VVV-keeper Ennio van der Gouw maar nauwelijks écht in actie te komen. Aan de overkant waren de bezoekers bijzonder dichtbij de voorsprong, maar Almere-verdediger Hamdi kon op miraculeuze wijze voorkomen dat zowel Özcan Yaşar als Nick Venema tot scoren kwamen. Zo moesten penalty's voor de beslissing gaan zorgen.

De schotenverhouding eindigde uiteindelijk in 41 tegen elf. Dus werd het een penaltyserie, die in de boeken gaat als een van de slechtste strafschoppenseries ooit. VVV mistte maar liefst vier keer. Almere, dat ook twee keer faalde vanaf elf meter, benutte er wel twee en werd dus de winnaar van deze tweestrijd. Bakker werd met drie reddingen de grote held van de thuisploeg.

Later deze avond gaan FC Emmen en NAC Breda uitmaken wie de tegenstander in de finale wordt. Die wedstrijd begint om 20.00 uur in De Oude Meerdijk.