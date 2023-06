Arne Slot had ook interessante Spaanse aanbieding op zak

Arne Slot heeft begin dit jaar een aanbieding van Valencia naast zich neergelegd. De 44-jarige trainer van Feyenoord hoefde niet lang na te denken over het Spaanse voorstel.



Dat onthult Rutger Vinke zondagochtend bij Studio 1908. Enkele maanden geleden onthulde de man achter Feyenoord Transfermarkt al dat een voormalig Champions League-finalist zich voor de populaire trainer had gemeld.

"Dat was Valencia", vertelt Vinke nu. "Die aanbieding heeft hij destijds direct naast zich neergelegd. Dat gebeurde ongeveer ten tijde van de wedstrijden tegen Shakhtar Donetsk."

Feyenoord kwam op 9 en 13 maart in actie tegen Shakhtar Donetsk in de achtste finale van de Europa League. Naast Valencia toonden de afgelopen maanden ook onder meer Tottenham Hotspur en Chelsea interesse in de trainer.