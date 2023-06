AS Roma maakt Feyenoord belachelijk op TikTok: 3,5 miljoen views

De Europa League-wedstrijden tussen Feyenoord en AS Roma vonden plaats in april, maar de strijd werd deze maand nog voortgezet op sociale media. Met TikTok-video's deelden de clubs plaagstoten uit aan elkaar. De meest recente video van Roma is liefst 3,5 miljoen keer bekeken.

De socialmediastrijd begon op 21 april, de dag nadat Roma ten koste van Feyenoord de halve finale van de Europa League bereikte. Roma plaatste toen deze video:

Het duurde even voordat Feyenoord reageerde, maar op 1 juni zag de club zijn kans schoon. Dat was een dag nadat Roma de Europa League-finale verloor van Sevilla. Feyenoord deelde een video van de beroemde uitspraak van José Mourinho richting Arne Slot – you should watch us! – met vervolgens de tekst: "No, you should watch us!" De caption van Feyenoord: "See you next seas… oh 🫣"

Feyenoord speelt volgend seizoen immers in de Champions League en Roma in de Europa League. Uitgerekend werd een foto bijgevoegd van het moment dat Roma-icoon Francesco Totti, bij de loting van het Champions League-seizoen 2017/18, het papiertje van Feyenoord toonde. Dat was de laatste keer dat Feyenoord in het miljardenbal speelde.

Feyenoord strooide een dag later nog meer zout in de wonden met een humoristische video met een hoofdrol voor Mr. Bean. " Time to take off, ciao ✈️😂", schreef de club daarbij.

Roma reageerde met een video waarin nog eens werd benadrukt dat de club in zowel de Conference League-finale als de Europa League-kwartfinale te sterk was. Een huilende Peter Griffin uit Family Guy wordt bijgevoegd om het punt kracht bij te zetten. Te zien is dat Feyenoord vrolijk wordt van het plaatsen van een 'salty video'. "What a comeback! 🥴", schrijft Roma. Die video is al 3,5 miljoen keer bekeken.

In de reacties is te zien dat Feyenoord een comment heeft achtergelaten. "Looks like you were a little bit unpre-pear-ed for this 🤭", schrijft de Eredivisie-kampioen. Daarmee wordt gerefereerd aan een reactie van Paulo Dybala op een eerdere video van Feyenoord: de smaakmaker van Roma plaatste vier perenemoji's, ogenschijnlijk een referentie aan de vier doelpunten die Roma maakte in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Wordt ongetwijfeld (ooit) vervolgd.