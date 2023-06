Bassey oogst lof: 'Beste verdediger waar ik tegen heb gespeeld'

Sydney van Hooijdonk vindt Calvin Bassey de beste verdediger waar hij dit seizoen tegen heeft gespeeld met sc Heerenveen. Het is gerust opvallend te noemen dat de 23-jarige spits de verdediger van Ajax noemt, want van de media krijgt de Nigeriaans international veel kritiek te verwerken.

Na afloop van de verloren wedstrijd in de play-offs tegen FC Twente (4-0) kreeg Van Hooijdonk de vraag welke verdediger hij het lastigst vond om tegen te spelen. “Ik vind, hij wordt vaak in Nederland belachelijk gemaakt, Bassey verdedigend de beste verdediger en ik weet dat ik daar niet de enige in ben”, geeft de aanvaller van Heerenveen aan bij Voetbal International. “Het is taai om tegen hem te spelen, hij is snel, sterk en staat goed, dus ik vond dat wel echt lastig.”

Artikel gaat verder onder video

Bassey kwam deze zomer voor een astronomisch bedrag van ongeveer 23 miljoen euro over van Rangers FC. De Nigeriaan ligt tot de zomer van 2027 vast, maar hij weet in Amsterdam geen potten te breken. In de media krijgt Bassey veel kritiek en ook supporters van Ajax zijn nog niet overtuigd van zijn kwaliteiten. Onder Alfred Schreuder speelde de verdediger redelijk veel wedstrijden, maar John Heitinga zette liever de jonge Jorrel Hato in de basis.

Deze winter wilde Ajax Bassey nog niet laten gaan. De Amsterdammers wezen naar verluidt een bod van 23 miljoen euro op de verdediger af. Wat er deze zomer met Bassey gaat gebeuren, is nog onduidelijk.