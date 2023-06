Bayern München moet vrezen: zaakwaarnemer spreekt openlijk vol lof over Real Madrid

Real Madrid kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen seizoen. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti veroverde weliswaar een aantal prijzen - waaronder de Copa del Rey - maar moest in de competitie z’n meerdere erkennen in FC Barcelona en kreeg in de halve finale van de Champions League klop van Manchester City. Real Madrid wil zich versterken en met Jude Bellingham is de eerste grote aanwinst onderweg. Alphonso Davies van Bayern München wordt eveneens genoemd, maar volgens zijn zaakwaarnemer speelt er momenteel niets.

Bayern München telde begin 2019 een kleine vijftien miljoen euro neer om Davies naar Duitsland te halen. De Canadees is van nature een vleugelaanvaller, maar ontwikkelde zich in Duitsland op de linksbackpositie als een komeet. Davies won ruim anderhalf jaar na zijn komst als basisspeler de Champions League. Dit seizoen werd de vleugelverdediger geteisterd door blessures. Zo moest hij het laatste deel van de competitie, waaronder de spectaculaire slotdag waarop Bayern München alsnog de landstitel veroverde, vanwege een spierscheuring aan zich voorbij laten gaan.

Artikel gaat verder onder video

Het is momenteel nog de vraag of Davies na de zomer speler van Bayern München is, ondanks zijn lopende contract tot medio 2025. De Canadees wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid, dat graag een nieuwe linksback aan de selectie wil toevoegen en de naam van Davies hoog op het verlanglijstje zou hebben staan. “We hebben nog twee jaar bij Bayern. We nemen nu onze tijd om te zien hoe dingen zich ontwikkelen in de komende weken en maanden”, vertelt zaakwaanremer Nedal Huoseh in gesprek met Fabrizio Romano. “We hebben op dit moment nog geen definitieve beslissing genomen. Ik kan niks bevestigen, maar ook niks ontkennen.”

Daarmee doelt Huoseh op de geruchten over een transfer van zijn cliënt naar Real Madrid. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Spanje ruikt z’n kans omdat de onderhandelingen tussen Bayern München en Davies over een nieuw contract voorlopig op niks zijn uitgelopen. “We hadden erg positieve gesprekken met Hasan (Salihamidžić) en Marco (Neppe). We waren er bijna, maar toen werd ik de volgende dag wakker en zag ik het nieuws over het bestuur in de media“, vertelt Huoseh. Bayern München nam na de laatste competitiewedstrijd tegen 1. FC Köln afscheid van Oliver Kahn én Salihamidžić. Volgens Huoseh nam daarna niemand contact met hem op, ondanks het feit dat hij in München zou zijn geweest.

Openlijke flirt

De speculaties over een overgang van Davies naar Real Madrid zullen de komende tijd ongetwijfeld toenemen, zeker nu de komst van Bellingham (Borussia Dortmund) zich in de afrondende fase bevindt. Dat Davies wordt gelinkt aan een transfer naar de Koninklijke, maakt van Huoseh een ‘trotse’ zaakwaarnemer. “Real Madrid is een grote club. Ik ben altijd al een fan geweest. Niets ten nadele van Bayern, dat is ook een grote club. Maar Real is een grote naam, een groot merk, veertien keer de Champions League gewonnen.”

Wil Real Madrid daadwerkelijk werk maken van Davies, dan zal het diep in de buidel moeten tasten. Volgens Football Transfers vertegenwoordigt de Canadees momenteel een marktwaarde van 62,2 miljoen euro.