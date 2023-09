Ten Hag baart opzien met uitspraak over Bayern-ster: 'Typisch Nederlandse arrogantie'

Sommige voetbalfans verbazen zich over uitspraken van Erik ten Hag voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tussen Bayern München en Manchester United (4-3). De trainer van Manchester United liet bij TNT Sports blijken geen hoge pet op te hebben van de verdedigende kwaliteiten van tegenstander .

De oefenmeester werd gevraagd waarom hij Facundo Pellistri, normaliter een wisselspeler, de kans gaf op de rechterflank. Pellistri was daar de directe tegenstander van Davies. “Pellistri doet het al langere tijd heel goed. Hij moest uit Zuid-Amerika komen (in de interlandperiode speelde Pellistri voor Uruguay, red.) en dat is een flinke reis. Het is niet echt eerlijk om hem juist dan de kans te geven”, legde Ten Hag uit.

“Vandaag denk ik dat het tactisch gezien ook een goed moment is. Zij hebben Davies, die heel aanvallend is ingesteld. Die heeft veel snelheid. Pellistri kan gelijke tred met Davies houden, zowel verdedigend als aanvallend. Hij heeft de kwaliteiten om aan te vallen. Davies is geen geweldige verdediger, en met zijn dribbels kan het een mooie wedstrijd voor hem worden”, voorspelde Ten Hag.

De uitspraak over Davies valt niet bij iedereen in goede aarde. Supporters van andere clubs spreken op X hun verbazing uit over de woorden van Ten Hag. "Typische Nederlandse arrogantie", klinkt het bijvoorbeeld. Of: "Hij is een Nederlander, die zeggen waar het op staat."

"This is the place we belong."



"We deserve it but we have to prove we deserve it."@laura_woodsy, @rioferdy5 and Paul Scholes quiz Erik ten Hag on the negativity surrounding Man Utd and how he approaches a big night for the club 👊



#UCL pic.twitter.com/CdFroyfvRH — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 20, 2023

Dutch. They’re world famous for being blunt — Frank (@GregAFC) September 21, 2023

He’s Dutch lol.



Dutch football tv tell it exactly how it is looool — Sick Ranchez 🤮 (@man__George) September 21, 2023

He has lost the plot, he will be gone by Christmas at this rate. He has that typical Dutch arrogance — The Cannon Club (@TheCannonClub22) September 21, 2023

Na man. You don’t need to be media trained to not shit talk one of the top footballers in world football right now.



He’s either got issues or just a massive prick — Walid Arsenal ⚽️ (@1Walid1) September 21, 2023

Wow..... if he thinks this about Phonzy, I wonder what he thinks about Harry Maguire as a defender. 😏 — SmokeCityFC (@SmokeCityFC1) September 21, 2023

Utter disrespect — Mikey (@AFCMikey) September 21, 2023

I saw the quote “Davies is not a good defender” and assumed Ten Hag had been taken out of context or it was a fake quote.



He actually said it 😂



Just me that thinks this is disrespectful? pic.twitter.com/MlBGM0ywJ2 — Alexander (@AMonFootball) September 21, 2023