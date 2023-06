'Real Madrid heeft beet: weg voor Álvarez naar Dortmund ligt open'

Real Madrid en Borussia Dortmund hebben een akkoord bereikt over de transfer van Jude Bellingham. Dat meldt de doorgaans zeer goed geïnformeerde David Ornstein van The Athletic althans. Real Madrid bereikte een paar weken geleden al een akkoord met Bellingham zelf, maar moest nog wel een deal sluiten met Borussia Dortmund. Volgens Ornstein is dat gelukt. De Spaanse grootmacht betaalt meer dan honderd miljoen euro voor de komst van de Engelsman. Ook Fabrizio Romano maakt melding van de aanstaande toptransfer.

Nu Real Madrid en Borussia Dortmund een overeenstemming hebben bereikt over de overgang van Bellingham, ligt de weg voor Edson Álvarez naar de nummer twee van Duitsland in het afgelopen seizoen helemaal open. Het Duitse Bild meldde dat Dortmund weet hoeveel het moet betalen voor de verdedigende middenvelder van Ajax (richting de 35 miljoen euro) en dat hij al akkoord zou zijn met een transfer naar Duitsland. Borussia Dortmund kan zich echter pas officieel melden in de Johan Cruijff ArenA als het Bellingham heeft verkocht aan Real Madrid. Volgens Ornstein is de transfer van Bellingham naar de Spaanse hoofdstad een 'formaliteit' en moet de middenvelder alleen nog zijn medische keuring succesvol doorstaan, alvorens zijn handtekening te zetten onder een contract tot medio 2029.

Borussia Dortmund telde in de zomer van 2020 25 miljoen euro neer voor de komst van Bellingham, die de overstap maakte van Birmingham. De middenvelder groeide sindsdien uit tot een van de absolute smaakmakers in de Bundesliga én een van de beste spelers van zijn leeftijd in Europa. Bellingham debuteerde in november 2020 in het shirt van Engeland en had tijdens het afgelopen WK in Qatar een basisplaats. Daar speelde hij zich nog maar eens in de kijker. Bellingham werd in de afgelopen maanden meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar Engeland, waar naar verluidt vrijwel de gehele Engelse top op zijn handtekening joeg. Maar Real Madrid is de gelukkige. Het middenveld van de Koninklijke druipt met onder anderen Luka Modric, Toni Kroos, Eduardo Camavinga en Federico Valverde al over van de kwaliteit, maar krijgt er nu ook nog een van 's werelds grootste talenten bij.

Bellingham kwam in het voorbije seizoen in 42 wedstrijden in actie voor Borussia Dortmund. Hij had met acht doelpunten en vijf assists een belangrijk aandeel in de goede prestaties in eigen land, maar slaagde er niet in zijn ploeg aan de eerste landstitel sinds 2012 te helpen. Borussia Dortmund was bij een overwinning op Mainz op de laatste speeldag landskampioen geworden, maar moest genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel, waardoor de titel wéér naar Bayern München ging. Bellingham moest tijdens het thuisduel met Mainz lijdzaam toezien hoe zijn teamgenoten het kampioenschap uit handen gaven. De middenvelder moest de voorlaatste competitiewedstrijden laten schieten wegens een blessure. Tegen Mainz werd, ondanks de enorme belangen, geen risico genomen met de Engelsman.