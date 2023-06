'Benfica wil transferrecord Feyenoord verbreken, maar voldoet nog niet aan vraagprijs voor Kökçü'

Feyenoord aast op een bedrag van circa veertig miljoen euro voor Orkun Kökçü, zo meldt 1908.nl. De aanvoerder heeft een doorlopend contract tot medio 2025, dus Feyenoord kan hoog in de boom zitten.

Of een bedrag als veertig miljoen euro realistisch is, hangt af van het kaliber clubs dat zich meldt. Benfica is in ieder geval een van de belangstellenden en is bereid om het uitgaande transferrecord van Feyenoord te breken. Dat staat nu nog op naam van Luis Sinisterra, die in 2022 voor minstens 25 en maximaal 30 miljoen euro verkaste naar Leeds United.

Artikel gaat verder onder video

"Mocht het gewenste bedrag uiteindelijk lager uitpakken, eist Feyenoord een vrij hoog doorverkooppercentage", aldus 1908.nl. Volgens Feyenoord Transfermarkt wil Benfica op dit moment dertig miljoen euro betalen voor de spelmaker van de landskampioen. Wel wordt geïnsinueerd dat het bod uit meer dan alleen geld kan bestaan. "Die dertig miljoen is niet alles wat Benfica kan bieden...", klinkt het.

Zelf heeft Kökçü laten weten een stap te willen maken indien een mooie club langskomt.