Bizarre bekentenis: Zappsport manipuleert wedstrijd tussen meidenteams Nederland en België

Jonge sportliefhebbers kunnen in het weekend inschakelen op NPO Zapp voor Zappsport, een programma waarin diverse sporten centraal staan. Niet alles in de uitzendingen is echter volledig waarheidsgetrouw, zo blijkt uit een opmerkelijke bekentenis van Ron Boszhard.

Achtergrond

In de uitzending van afgelopen zaterdag werd een wedstrijd georganiseerd tussen een Nederlands en Belgisch meidenteam. Het ging om teams van DSVP uit Pijnacker (Nederland) en KFC Arendonk Sport (België). De meiden speelden voor het eerst in hun leven in een groot stadion, want de wedstrijd werd afgewerkt in het Bingoal Stadion van ADO Den Haag.

Artikel gaat verder onder video

De teams werden gecoacht door speelsters van het eerste elftal van ADO. Kayra Nelemans nam het Nederlandse team onder haar hoede; haar Belgische ploeggenoot Chloé Vande Velde coachte de meiden uit Arendonk. Presentatrice Britt Dekker assisteerde bij Nederland en presentator Ron Boszhard bij België. Nadat eerst de tactieken werden doorgenomen in de kleedkamers en een training op het veld werd georganiseerd, begon de wedstrijd. Jeroen Grueter was de commentator.

Manipulatie

Het Nederlandse team bleek veel sterker en won in werkelijkheid met 4-0. Na de wedstrijd besloot het programma echter om een Belgische penalty in scène te zetten, die in de montage werd toegevoegd bij een 2-0 stand. Daardoor lijkt het in de uitzending alsof België de 2-1 maakte en de spanning in de wedstrijd terugkeerde. Dat beweert Radio 538-ster Rick Romijn, wiens dochter meevoetbalde.

"België heeft met 4-0 verloren, maar op tv doen ze net of het 2-1 is geworden en dat het toen razendspannend werd, maar het was een walk-over! Die Belgen kwamen er niet aan te pas", aldus Romijn op de radio. "De wedstrijd is klaar, de meisjes gaan naar de zijkant en dan komt de cameraman en die zegt: ‘We moeten nog even naar het strafschopgebied en dan gaan we even doen alsof er een penalty wordt veroorzaakt.’ Dat wordt gedaan. De eerste mist België, maar de tweede gaat erin. De Belgen blij, maar het was 4-0!"

Boszhard geeft toe dat Romijn de waarheid spreekt. "Als het 4-0 is dan moet het 4-0 zijn, maar wat er gebeurd is… Het was inderdaad een walk-over, maar die jonge meisjes waren helemaal uit België gekomen. Toen hebben we tegen de meiden van het Nederlands elftal gezegd: ‘Luister, zouden jullie het heel erg vinden als de Belgen ook met één puntje naar huis gaan?’ We hadden het niet gedaan als de meiden allemaal hadden gezegd: 'Nee, 4-0 is 4-0.'" Boszhard geeft toe dat Zappsport probeerde om de wedstrijd 'wat spannender' te maken, maar het leidde wel tot kolderieke taferelen. "De meiden hadden zelfs nog geloot wie een van de Belgische meisjes zou vloeren."

De uitzending van Zappsport is te bekijken op YouTube.