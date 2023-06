Borst onder de indruk van Sparta, ook van de manier van voetballen: 'Cruijff zou hebben genoten'

Niet Kjetil Knutsen, maar Maurice Steijn wordt de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De Amsterdammers hebben naar verluidt een mondeling akkoord bereikt met Steijn over een contract voor drie seizoenen. De aanstaande overstap van de huidige Sparta-trainer naar Amsterdam doet bij veel Ajacieden de wenkbrauwen fronzen. Niet in de laatste plaats omdat hij niet bekend staat om aanvallend en attractief voetbal. Maar volgens Hugo Borst ‘zou Johan Cruijff hebben genoten van het directe, intelligente vechtvoetbal’.

Steijn loodste Sparta in het voorbije seizoen naar de zesde plaats in de Eredivisie. Een bijzonder knappe prestatie, niet in de laatste plaats omdat de Rotterdammers vorig jaar ternauwernood degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie wisten te voorkomen. Sparta en Steijn hadden zich zondagmiddag zelfs nog kunnen verzekeren van Europees voetbal, maar daar stak FC Twente een stokje voor.

Artikel gaat verder onder video

Een paar uur na het laatste fluitsignaal in Enschede kwam het nieuws naar buiten dat niet Knutsen, maar Steijn de belangrijkste kandidaat is om met ingang van volgend seizoen voor de groep te staan in Amsterdam. De verwachting is dat Ajax de komst van Steijn spoedig wereldkundig zal maken. Borst heeft de ontwikkelingen nauwlettend op de voet gevolgd. “De trainer van Sparta die het de voorbije veertien maanden zo geweldig heeft gedaan is in beeld bij Ajax. Paniek bij Sparta-supporters. Klopt het dat die en die spelers ook zullen vertrekken? Ze klinken verdrietig. Ik snap dat wel, maar zo gaan die dingen. Er bestaan geen gelukkige periodes, alleen gelukkige momenten”, schrijft Borst in zijn column bij het Algemeen Dagblad.

Van die gelukkige momenten heeft Steijn Sparta er voldoende bezorgd. Van de vijftiende naar de zesde plek in de Eredivisie. Borst, Sparta-fan in hart en nieren, heeft genoten van ‘zijn’ club. “Wat waren ze goed deze voetbaljaargang. Een collectief klinkt communistisch, maar bij dit sterke, prachtige Sparta is het noemen van slechts één of twee namen een belediging voor de rest.” Een groot deel van de Ajax-aanhang plaatst desondanks vraagtekens bij de nakende aanstelling van Steijn. De oefenmeester speelde met Sparta vooral heel behouden en koos, ook in de finale van de play-offs tegen FC Twente, veelvuldig voor de lange bal.

Borst is desondanks onder de indruk van wat Sparta in het afgelopen seizoen heeft laten zien. “Uiteraard is wat de doelman van Sparta een jaar lang liet zien echt niet normaal. En dat een Limburger boven de rivieren zo zelfverzekerd en productief was zou met het noemen van zijn naam bekroond moeten worden, maar Sparta was dit seizoen een ingenieus tikkend klokwerk vol radertjes, één geheel. Het elftal was de som der delen die je niet op elf maar op het heilige voetbalgetal veertien laat uitkomen. Ze stegen boven zichzelf uit. Johan Cruijff zou hebben genoten van het directe, intelligente vechtvoetbal.”

In de nieuwste FCUpdate Podcast gaat het uiteraard over de overstap van Steijn naar Ajax.