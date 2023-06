'Ajax en Steijn akkoord over meerjarig contract, ook Maduro moet snel naar Amsterdam komen'

Maurice Steijn wordt spoedig gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. De club uit Amsterdam zou met Steijn een overeenstemming hebben bereikt over een driejarig contract. De aanstelling van de huidige Sparta-trainer is overigens nog niet in kannen en kruiken. Volgens het AD moeten daarvoor 'nog wel een paar hobbels' genomen worden.

Het is amper een jaar geleden Alfred Schreuder begon aan zijn avontuur als hoofdtrainer van Ajax. De voormalig assistent van Erik ten Hag werd door de Amsterdammers aangesteld als opvolger van de naar Manchester United vertrokken succestrainer. Het tweede huwelijk tussen Ajax en Schreuder werd echter geen succes. De hoofdstedelingen wonnen weliswaar hun eerste zes competitieduels en gingen ook in de groepsfase van de Champions League goed van start, maar na nederlaag tegen Liverpool op Anfield ging het van kwaad tot erger. Schreuder werd uiteindelijk eind januari op straat gezet.

Ajax koos vervolgens niet voor een ervaren trainer als opvolger, maar John Heitinga. De oud-speler van Ajax beleefde evenals Schreuder een goede start, maar slaagde er uiteindelijk niet in de club naar de landstitel te loodsen. De Amsterdammers grepen ook naast de KNVB Beker en moesten uiteindelijk genoegen nemen met de derde plek. Technisch directeur Sven Mislintat vertelde Heitinga twee weken geleden niet langer met hem door te gaan en op zoek te gaan naar een vervanger. Peter Bosz leek de meest logische kandidaat, maar hij tekende maandag een contract bij PSV. De Noor Kjetil Knutsen wordt het ook niet, Maurice Steijn wel.

Volgens het AD én De Telegraaf zijn Ajax en Steijn akkoord over een contract voor drie seizoenen. Nu moet Ajax er enkel nog met Sparta zien uit te komen. Steijn loodste de Rotterdammers in het voorbije seizoen naar een knappe zesde plaats. “Ajax is een afkoopsom verschuldigd aan Sparta voor Steijn, die nog een jaar vastligt in Rotterdam. De coach heeft de clubleiding maandag op de hoogte gebracht van zijn wens om in de hoofdstad aan de slag te gaan”, schrijft het AD. Volgens de krant hoopt Ajax ook de komst van Hedwiges Maduro snel af te ronden. De oud-speler staat momenteel nog onder contract bij Almere City, maar moet in Amsterdam de rechterhand worden van Steijn.

