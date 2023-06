Peter Bosz spreekt direct na aanstelling als hoofdtrainer van PSV doelstelling uit

Peter Bosz is dolblij met zijn aanstelling als hoofdtrainer van PSV. De 59-jarige oefenmeester geeft op de website van zijn nieuwe club meteen aan wat zijn doelstelling is.

Bosz heeft bij PSV een contract voor drie seizoenen getekend. "Vanaf het eerste moment kreeg ik een warm gevoel. Zowel PSV als ik hebben honger om te presteren. Afgelopen seizoen zijn er twee prijzen gewonnen, maar ons doel is landskampioen worden. Daar gaan we voor", aldus de trainer.

De trainer en club spraken de afgelopen tijd over onder mee de visie, speelwijze en spelersgroepen. Aan die gesprekken hield Bosz een goed gevoel over. "Ik denk dat de combinatie tussen de selectie en mijn manier van spelen, succes kan opleveren. PSV heeft in het verleden periodes gehad waarin ze het Nederlandse voetbal domineerde. Ik wil die tijden doen herleven."