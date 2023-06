BVB komt met eerste bod op Álvarez: 'Als dit bedrag klopt, is het de deal van de eeuw'

Borussia Dortmund bereidt een eerste bod op Edson Álvarez voor, zo meldt journalist Florian Plettenberg van GOAL. Het is nog de vraag wanneer het bod precies wordt ingediend; momenteel is er slechts 'vrijblijvend contact' met Ajax. Toch denkt Plettenberg te weten voor welk bedrag een deal gesloten kan worden.

Waar BILD eerder schreef dat Ajax 45 miljoen euro verlangt, stelt Plettenberg dat 'een akkoord wordt verwacht rond de 40 miljoen euro plus bonussen'. Daarmee zou de totale transfersom dus hoger kunnen uitvallen dan 40 miljoen. Het Twitter-account The European Lad, een van de bekendste Ajax-fanaccounts, spreekt van 'de deal van de eeuw' als het inderdaad gaat om 40 miljoen plus bonussen.

Ajax heeft 'geen haast' om akkoord te gaan met een bod, terwijl Álvarez zelf nog 'laatste details' met afronden met zijn mogelijke nieuwe werkgever in Duitsland. Er ligt een contract tot medio 2028 te wachten op de 25-jarige middenvelder. Álvarez heeft wel oren naar een transfer naar Duitsland, waar hij een veelvoud van zijn salaris in Amsterdam kan verdienen. Daarnaast lonkt natuurlijk ook de sportieve uitdaging in de Bundesliga en de Champions League.

De 25-jarige Álvarez heeft een contract tot medio 2025 bij Ajax. Hij was dit seizoen goed voor 44 officiële wedstrijden; in totaal speelde hij 147 officiële duels sinds hij in 2019 voor 15 miljoen euro overkwam van Club América.