De Boer treft emotionele Van der Sar bij het zwembad na vertrek bij Ajax

Edwin van der Sar heeft het zwaar met zijn vertrek bij Ajax, zo heeft Ronald de Boer gemerkt. Na de bekendmaking van het nieuws heeft De Boer contact gehad met Van der Sar, die na een dramatisch seizoen zelf besloot om te vertrekken.

"Hij heeft het zwaar. Ik heb even met hem gehangen bij het zwembad en je merkt dat het veel met hem deed", zegt De Boer maandagavond bij Rondo op Ziggo Sport. "De emotie zat er nog helemaal in. Hij zei ook: 'Ik ben elf jaar continu bij Ajax bezig geweest, dat sluit je niet zomaar even af.' Dat kan ook niet. Hij zei: 'Ik ben er emotioneel nog zo mee bezig, zo betrokken, dus het duurt nog even voordat ik dit kan verwerken.' Je merkte echt dat het hem pijn heeft gedaan."

Van der Sar werd door supporters van Ajax massaal uitgefloten. "Mijn gevoel zegt dat de laatste twee à drie maanden de druppel waren. Misschien vond hij het daarvoor al geen leuke job, maar dacht hij aan de geweldige jaren die er zijn geweest. Nu word je afgerekend op één verschrikkelijk jaar. De voetbalwereld is hard. Ik denk niet meer dat hij het recht kon praten", aldus De Boer. "Er zijn ook veel goede dingen gebeurd. Mensen refereren alleen aan wat slecht was. Ik vind niet dat hij dit heeft verdient."