De Haan hekelt beleidsbepalers van PSV: 'Ik vind het schandalig'

Foppe de Haan is niet te spreken over de manier waarop PSV is omgegaan met Ruud van Nistelrooij. De voormalig-trainer vindt dat de directie van de Eindhovenaren zich niet van zijn beste kant heeft laten zien en liet dat Van Nistelrooij in een persoonlijk appje ook weten.

In een uitgebreid interview in het Algemeen Dagblad, dat is uitgebracht wegens de aanstaande tachtigste verjaardag van de Fries, blikt De Haan terug op het plotselinge vertrek van Van Nistelrooij bij PSV: "Ik vind het schandalig hoe PSV met hem is omgesprongen", geeft de voormalig-trainer van sc Heerenveen aan. "Onlangs appte ik Ruud nog: ‘Niet elke directeur is een Riemer', waarmee De Haan doelt op Riemer van der Velde, die in het verleden voorzitter van sc Heerenveen was. "Als de directie hem daadwerkelijk had willen helpen, hadden ze dit tijdig moeten doen. En niet toen hij al was opgestapt. Ruud had meer loyaliteit verdiend in Eindhoven", is zijn oordeel.

Van Nistelrooij wist met PSV de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker te winnen. Uiteindelijk stapte hij voor het laatste duel op, waarna interim-trainer Fred Rutten de voorrondes van de Champions League wist veilig te stellen met PSV. Peter Bosz gaat proberen volgend seizoen een volgende stap te zetten met PSV. Dat zal beginnen in de voorronde van de Champions League. Vorig seizoen werd PSV in die ronde uitgeschakeld door Rangers, waardoor veel geld werd misgelopen.

"Peter Bosz is bij PSV een garantie voor attractief voetbal", zegt De Haan, die nog niet direct kan inschatten wat de krachtsverhoudingen in de top van de Eredivisie zullen zijn. "Benieuwd of ze het Feyenoord lastig kunnen maken. Ik kijk ook uit naar Ajax, dat in pragmaticus Maurice Steijn en de veelbelovende Hedwiges Maduro een interessant duo heeft aangetrokken", zegt de oud-trainer.