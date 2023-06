'De Oranje-spelers hebben zin in vakantie, dat zie je aan alles'

Het Nederlands elftal is bij de Final Four van de Nations League als nummer vier geëindigd. De mannen van bondscoach Ronald Koeman waren overduidelijk toe aan vakantie. Tegen zowel Kroatië als Italië was het saai en inspiratieloos, in de FCUpdate Podcast wordt de conclusie getrokken dat de Oranje-welpen gewoon toe waren aan vakantie.

"Als echte voetballiefhebbers als Frenkie de Jong al zeggen dat het potje onnodig is, dan voel je de bui ook al hangen", aldus host Stan Timmerman. Hij gaat in de podcast in gesprek met redacteur Thijs Meijaard. De podcast is hieronder te beluisteren, vanaf het begin gaat over over Oranje.