De twee beste spelers van het Nederlands elftal tegen Italië zijn allebei invallers

Het Nederlands elftal heeft na de verloren halve finale tegen Kroatië ook de troostfinale van de Nations League verloren: zondagmiddag was Italië met 2-3 te sterk in Enschede. FCUpdate kent rapportcijfers toe aan de spelers die minstens twintig minuten meededen.

Justin Bijlow - 5

Bijlow verkeert niet in topvorm: in de afgelopen twee interlands incasseerde hij acht schoten op doel, waarvan zeven een doelpunt opleverden. Tegen Italië kun je je met name afvragen of de 1-3 van Federico Chiesa niet houdbaar was geweest.

Artikel gaat verder onder video

Denzel Dumfries - 5,5

In zijn zestigste (en laatste) wedstrijd van het seizoen leek Dumfries aanvankelijk vermoeid. Hij leverde in de eerste helft niet de benodigde arbeid: zo was de rechtsback achterin nergens te bekennen bij de 0-2 en was het nota bene Wieffer die een duel moest aangaan met de man van Dumfries (Giacomo Raspadori). Na de pauze tapte Dumfries echter uit een ander vaatje en zat hij fel op de spelers van Italië, met enkele balveroveringen tot gevolg. Hij zocht de weg naar voren, maar balverlies op de vijandelijke helft leidde juist tot de 1-3 van Chiesa.

Lutsharel Geertruida - 5

De verdediger van Feyenoord speelde een helft mee. Hij oogde comfortabel aan de bal en speelde met zelfvertrouwen: Geertruida schoof geregeld in en fungeerde als een extra middenvelder. In verdedigend opzicht was het spel van Geertruida echter ondermaats. In de vijfde minuut liet hij de dreigende Mateo Retegui uit zijn rug ontsnappen; bij de 0-2 spande Geertruida zich onvoldoende in. Hij appelleerde voor buitenspel, maar hief dat zelf op.

Virgil van Dijk - 5

"Als je het hebt over over-mijn-lijk-mentaliteit... Kijk naar Van Dijk, die bij de eerste goal half niets doet", luidde het harde oordeel van Rafael van der Vaart bij de NOS in de pauze van de wedstrijd. Vervolgens slaagde Van Dijk er ook niet in om Chiesa af te stoppen bij de 1-3. Voor de aanvoerder waren er echter ook punten om tevreden over te zijn. Hij werkte meerdere voorzetten weg, leverde een fraaie lange bal op Gakpo, blokte een schot van Wilfried Gnonto en veroverde na een uur de bal door fel door te dekken op de middenlijn. Hoogtepunt was misschien wel de balverovering waarmee Van Dijk aan de basis van de 1-2 stond.

Nathan Aké - 6,5

De Champions League-winnaar speelde, afgezien van een zwakke pass op Gakpo in minuut 49, een stabiele wedstrijd. Zo was hij na een half uur verantwoordelijk voor een goede onderschepping en zocht hij meteen de aanval; in minuut 71 blokte Aké een schot van Nicolò Zaniolo.

Mats Wieffer - 5

De middenvelder kon zich niet onderscheiden. Hij liet zich in de eerste helft een aantal keer aftroeve en van de bal zetten, bijvoorbeeld door Marco Verratti en Bryan Cristante. In de tweede helft was hij aanvallend op enkele momenten van waarde.

Frenkie de Jong - 5,5

De Jong startte sterk aan de wedstrijd, met zijn bekende rushes onder druk van de tegenstander. Hij oogde balvast en zocht de weg naar voren, maar kon dat niveau niet echt vasthouden. Na een uur, toen Oranje gevaarlijk uitkwam, maakte een onzuivere pass van De Jong bijvoorbeeld een einde aan het momentum.

Xavi Simons – 5

Simons begon weifelend aan de wedstrijd. Hij worstelde met de bal en leed meermaals balverlies. Hij werd fel op de huid gezeten door de Italianen, maar kwam gaandeweg de eerste helft wel beter in zijn element. Zo bereidde hij vijf minuten voor de rust een grote kans van Gakpo voor. In de tweede helft was de bijdrage van Simons ondermaats en werd hij vervangen door Teun Koopmeiners.

Donyell Malen - 4

Malen was linksback Federico Dimarco tot tweemaal toe kwijt en moest beide keren toezien dat Italië uiteindelijk tot scoren kwam. Bij de 0-1 liet Malen na om mee te lopen met Dimarco; bij de 0-2 was hij simpelweg nergens te bekennen. Een goede actie van Malen was de wijze waarop hij zich in de veertiende minuut balvast toonde en Dumfries bediende, maar veel andere lichtpunten waren er niet.

Cody Gakpo - 4,5

De aanvaller liet meerdere keren na om Oranje aan een doelpunt te helpen. Hij miste vijf minuten voor de rust een enorme kans door van dichtbij naast te schieten; kort na de pauze stuitte hij vanuit een lastige hoek op doelman Gianluigi Donnarumma, terwijl ploeggenoot Weghorst er beter voor stond. Niet veel later knalde Gakpo van buiten het zestienmetergebied naast. Gakpo leverde gedurende de wedstrijd wel enkele dreigende voorzetten, maar zijn rendement had hoger moeten zijn.

Noa Lang - 5

De nieuwkomer in de basiself probeerde het voortouw te nemen, zonder al te veel succes. Khalid Boulahrouz noemde bij Ziggo Sport het spel van Lang in de eerste helft 'een beetje ongelukkig', maar wees ook naar zijn ploeggenoten. "Hij is een speler die graag naar binnen komt en dan de steekbal geeft. Er zijn een paar momenten geweest waarop hij naar binnen dribbelde om een chipbal of steekbal te geven, maar dan staat iedereen naar de bal te kijken en niemand de diepte in gaat." Op slag van rust gaf Lang met een onzuivere pass ook nog een corner weg. Het was zijn laatste actie, want in de pauze werd Lang vervangen.

Steven Bergwijn - 7,5

De eerste actie van de invaller was niet al te gelukkig, een onzuivere pass in minuut 49, en even later zag hij een hard schot geblokt worden. Toen Bergwijn het nog eens mocht proberen, hield hij op knappe wijze de controle over de bal en rondde hij overtuigend af: 1-2. Ook in de aanloop naar de 2-3 speelde Bergwijn een belangrijke rol.

Georginio Wijnaldum - 7

De middenvelder kwam als invaller binnen de lijnen en maakte een positieve indruk, met een doelpunt in de slotfase (2-3) tot gevolg. Eerder lanceerde hij Simons (minuut 49), draaide hij weg bij Verratti en bediende hij Dumfries (minuut 59) en liep hij op fraaie wijze zijn man voorbij (minuut 70). In het spel van Wijnaldum zat de benodigde urgentie.

Wout Weghorst - 6

Weghorst die scoort na een vrije trap van Koopmeiners, waar kennen we dat ook alweer van? Er kwam nu wat meer geluk bij kijken, maar Weghorst deed in ieder geval waar hij voor werd ingebracht. Helaas werd het doelpunt op advies van de VAR afgekeurd. Verder kwam de spits niet veel in het stuk voor.

Teun Koopmeiners - 6,5

Koopmeiners viel na ruim een uur in bij Oranje. Hij probeerde tempo in het spel te brengen, zuiver en strak naar voren te voetballen en stond aan de basis van de 1-2.