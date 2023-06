Denzel Dumfries kan toptransfer maken bij vertrek van Achraf Hakimi

Denzel Dumfries staat er goed op bij Paris Saint-Germain. De kampioen van de Ligue 1 houdt rekening met een vertrek van Achraf Hakimi en ziet de rechtsback van Inter als een geschikte opvolger, zo weet journalist Mounir Boualin van FCUpdate.

Hakimi staat open voor een vertrek bij PSG en zijn zaakwaarnemer flirt volgens Spaanse media met zijn oude club Real Madrid. Vanwege zijn tot medio 2026 doorlopende contract moet er wel een forse transfersom worden betaald. Als de Marokkaans international inderdaad afscheid neemt, komt Dumfries in beeld als opvolger.

De Champions League-finalist wordt echter ook begeerd door Manchester United, Newcastle United en Chelsea. De 27-jarige vleugelverdediger heeft een contract tot de zomer van 2025 in Milaan. Door FootballTransfers wordt zijn waarde geschat op 24,7 miljoen euro, maar het is onduidelijk of Inter bereid is mee te werken aan een vertrek.

Dumfries was het afgelopen seizoen goed voor 51 officiële wedstrijden bij Inter, waarvan 39 als basisklant. Hij kwam in 2021 over van PSV. In totaal speelde Dumfries al 96 officiële wedstrijden voor de grootmacht uit de Serie A.

In een speciale aflevering van de FCUpdate Podcast laat Mounir zijn licht schijnen over het seizoen van PSV, de oude club van Dumfries. Beluister de aflevering via Spotify.