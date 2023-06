Derksen velt oordeel over Marcel & Gijs en voorspelt kijkcijfers

Johan Derksen is goed te spreken over de vervangers van Vandaag Inside. Maandagavond maakte Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman voor de eerste keer de talkshow Marcel & Gijs, die tijdens de vakantie van Vandaag Inside wordt uitgezonden.

"Ik heb met een glimlach zitten kijken", vertelt Derksen maandagavond bij Shownieuws. "Ik was al eerder een fan van ze en heb als eerste tegen Talpa gezegd: die moet je binnenhalen. De mensen die er verstand van hebben dachten dat ze niet bij Talpa zouden passen, maar dat blijkt een misvatting."

Derksen verwacht goede kijkcijfers voor de eerste uitzending van de talkshow. "De mensen zijn benieuwd, de eerste uitzending wordt altijd goed bekeken. Ik denk 700.000." Toch is het de vraag of het de heren lukt om de interesse vast te houden. "Het grootste probleem is om iedere avond een leuke hoofdgast te vinden. Britt Dekker zegt nu af (vanwege andere opnames, schuift volgende week wel aan, red.), die is helemaal de weg kwijt, maar dan zit je al meteen met een probleem. Als je in de B-categorie komt waar alle talkshowtafels mee vol zitten, dan win je het niet."

Maandagavond was Jan Slagter te gast. Heeft Derksen nog een suggestie voor een andere gast? "Nee, ik ben blij dat ik op vakantie ben. Maar ik denk dat ze het echt gaan redden. Ze doen gewoon waar ze goed in zijn." Zelf lijkt Derksen voorlopig niet aan te schuiven. "Als je daar het hele jaar iedere avond zit te oreren, heb je het op een gegeven moment wel gehad. Ik vrees dat Nederland een overdosis Johan Derksen krijgt."