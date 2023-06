'Deze Europese topclubs hebben Xavi Simons op lijstje staan; ideale vervolgstap genoemd'

De toekomst van Xavi Simons blijft de gemoederen bezighouden. De talentvolle middenvelder annex linksbuiten wordt door zo’n beetje de gehele Europese top gevolgd, terwijl PSV nog altijd hoopt op een langer verblijf van de smaakmaker. Tijdens de Kick-off podcast van De Telegraaf zijn de analisten het eens over de beste vervolgstap voor Simons.

Engelsman Darren Dean is de zaakwaarnemer van Simons, waardoor Arsenal als potentiële vervolgstap wordt gezien. “Arsenal is echt een club die van dit soort spelers houdt, dat zie je ook meteen met Jurriën Timber. Die halen ze binnen omdat ze denken dat hij voor de toekomst een geweldige speler is. Als Xavi Simons nu niet komt, denk ik dat ze hem in de toekomst wel gaan vastleggen”, vertelt Premier League-kenner Marcel van der Kraan.

“Misschien vindt Arsenal het wel prima als hij nog een jaartje in de Eredivisie zal spelen. Beter zelfs dan wanneer die naar Paris Saint-Germain terugkeert. Ik denk dat ze daar wel slim in handelen. Ik kan met niet voorstellen dat Darren Dean hem niet in de markt gaat leggen bij Arsenal”, gaat Van der Kraan verder.

Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund en RB Leipzig zouden volgens PSV-watcher Rik Elfrink geïnteresseerd zijn in de verdiensten van Simons. Elfrink vertelt bij FC Afkicken dat Simons in ieder geval liever niet terug wil keren bij PSG. “Zijn eerste voorkeur schijnt niet PSG te zijn. Hij is nu met PSV druk in overleg over het verlengen van zijn contract”, vertelt hij.