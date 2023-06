Dick Schreuder verrast vriend en vijand met vertrek bij PEC Zwolle

Er is een onverwacht einde gekomen aan de samenwerking tussen Dick Schreuder en PEC Zwolle. De 51-jarige trainer verlaat de promovendus per direct en gaat 'elders in Europa' aan de slag. Volgens Voetbal International gaat het om een club uit Spanje die niet op het hoogste niveau actief is.

Schreuder streek in november 2021 als vervanger van Art Langeler neer bij PEC Zwolle. De trainer kreeg de opdracht om de club voor de Eredivisie te behouden, maar slaagde daar - ondanks een sterke eindsprint - niet in. Afgelopen seizoen loodste Schreuder de club uit de Overijsselse hoofdstad naar promotie. Daar werd hij maandag met een Rinus Michels Award individueel voor beloond.

Het leek erop dat PEC Zwolle met Schreuder aan het roer het nieuwe Eredivisie-avontuur zou aangaan, maar de club en trainer gaan ondanks een doorlopend contract elkaar. "Dick had nog een contract tot medio 2025. Die periode hadden we graag volgemaakt, maar de interesse van clubs uit binnen- en buitenland was al die tijd groot. Het siert Dick dat hij de voorbije maanden is gebleven en samen met zijn team PEC Zwolle heeft teruggebracht naar de Eredivisie. Het is ontzettend jammer dat hij ons nu gaat verlaten, maar ook dat hoort bij de voetballerij. Ik wens Dick en ook Johan veel succes voor de toekomst en dank hen voor bewezen diensten", reageert technisch directeur Marcel Boudesteyn.

Schreuder heeft naar eigen zeggen gedurende zijn periode in Zwolle veel clubs afgezegd. "Voor de kans die me nu is aangeboden wil ik echter gaan. Een goed moment om te vertrekken is er nooit, maar ik wil mijn opvolger ook de kans geven vanaf de voorbereiding met dit team aan de slag te gaan. Daarom verlaat ik PEC Zwolle nu voor een nieuwe project elders. Ik weet zeker dat het afgelopen jaar in vele opzichten goed is geweest voor de club. De komende jaren hoop ik dat PEC Zwolle zich weer stevig nestelt in de Eredivisie en daar heb ik ook alle vertrouwen in. Tot slot wil ik iedereen bij deze club bedanken voor de kans die mij is geboden en de prettige samenwerking."