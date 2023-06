Dit is volgens Johan Derksen de reden waarom Ajax niet met Wesley Sneijder in zee gaat

Ajax moet flink aan de bak de komende tijd. Niet alleen op spelersgebied, maar ook wat de invulling van de directie betreft. Edwin van der Sar maakte eerder deze week bekend binnenkort te vertrekken als algemeen directeur. In de wandelgangen wordt Menno Geelen naar voren geschoven als mogelijke opvolger. De huidige commercieel directeur zou dan samen met een ‘Ajax-boegbeeld’ de taken van Van der Sar moeten overnemen. Johan Derksen ziet in Wesley Sneijder in ieder geval geen geschikte kandidaat.

Ajax pakte dinsdagmorgen uit met het nieuws dat Van der Sar op korte termijn een punt zet achter zijn periode als algemeen directeur van de Amsterdammers. Directeur van de Raad van Commissarissen Pier Eringa liet in een reactie weten dat de club op zoek gaat naar een opvolger met ‘Ajax-DNA’. Sneijder heeft als voetballer al een verleden in de Johan Cruijff ArenA, maar Derksen ziet in hem desondanks geen optie om eventueel samen met Geelen de taken van Van der Sar over te nemen. “Sneijdertje is een goede jongen. Hij kan er ook zinvol over praten, alleen Sneijdertje heeft altijd een hofhouding bij zich van tien, twintig jongens uit de verkeerde buurt en die haal je ook binnen als Ajax”, zei Derksen woensdagavond bij Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

“Dat wil een beursgenoteerd bedrijf niet”, stelde Derksen. “Hij moet zich een beetje uit dat milieu onttrekken. Die jongen heeft verstand van voetbal en de top meegemaakt, maar bij FC Utrecht wilden ze hem ook kwijt in die box, want daar was het ook feest iedere keer.” Volgens René van der Gijp gelooft Sneijder iets teveel in zichzelf. Hij stelt dat de voormalig voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale denkt dat hij ‘alles kan managen bij een club’. Van der Gijp benoemde ook een ander probleem. “In zijn ogen stelt de Nederlandse competitie, en dat is ook wel een beetje zo, helemaal niks voor. Helemaal niks. Wat hij dan zegt is dat je eigenlijk pas naar het buitenland moet gaan als je vaste basisspeler bent van Oranje en je Oranje ook al een paar keer bij de hand hebt genomen.”

Volgens Van der Gijp is dat niet meer realistisch. Van der Gijp noemde Xavi Simons als voorbeeld. De aanvallende middenvelder maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain naar PSV en maakte in de voorbije maanden veel indruk, maar Van der Gijp denkt desondanks dat hij er in de Europese top (nog) niet aan te pas komt. “Als er nu een club Xavi Simons kan betalen, dan nemen ze hem. Terwijl hij niet gaat spelen als hij naar Liverpool, Manchester United of FC Barcelona gaat. Die komt daar binnen, heeft er negentig gemaakt in Nederland… Ja, en dan? Dat stelt geen reet voor.”