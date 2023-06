Driessen haalt uit naar Mislintat: 'Hij trok er zelfs een vies gezicht bij'

Valentijn Driessen vindt dat Sven Mislintat bij het bekendmaken van het nieuws rond John Heitinga 'grossierde in huichelarij'. De directeur voetbalzaken van Ajax legde de vinger op de zere plek door te stellen dat de Amsterdammers onder leiding van de oud-verdediger bijna geen enkele topwedstrijd wonnen, wat samen met de Europese uitschakeling tegen Union Berlin zwaarder woog dan de reeks van zeven overwinningen op een rij in de Eredivisie.

"Tot zover de oprechte Mislintat", schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. "Verder grossierde de Duitser bij het afserveren van Heitinga in huichelarij. Hij was hem dankbaar, zette hem neer als een grote persoonlijkheid, iemand met de karaktereigenschappen van een hoofdcoach, die hij in de Ajax-omgeving wil houden. Om tegelijkertijd te stellen dat hoofdtrainer zijn de volgende stap moet worden voor Heitinga. Dat is moeilijk verenigbaar. Na het mislukte avontuur verdiende Heitinga het niet om het graf in geprezen te worden."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Driessen heeft Mislintat samen met Maurits Hendriks en Jan van Halst het laatste restje Ajax-dna uit de top van de club weggesneden. "Opgeruimd staat netjes. Heitinga als assistent van de nieuwe trainer zoals in zijn contract staat? Mislintat trok er zelfs een vies gezicht bij", aldus Driessen, die stelt dat Klaas-Jan Huntelaar (hij verlengde woensdag zijn contract als technisch manager) door de top tot krullenjongen is gedegradeerd. "Zo hebben Mislintat, Hendriks en Van Halst de handen vrij. Zij kunnen ongestoord een nieuwe trainer met diens eigen staf samenstellen met daarbij één of twee excuus-Ajacieden op onbeduidende posities."

Driessen stelt dat alles is bekokstoofd door mensen zonder Ajax-verleden in de directe en met instemming van een rvc 'zonder Ajax-dna'. "En op wat gebaseerd? Op Van Halst, de man van twaalf beroepen en dertien ongelukken in de voetballerij, op de hockeyer Hendriks en op de scout Mislintat. Degene die vindt dat Heitinga en Huntelaar ervaring moeten opdoen en zelf slechts 3,5 jaar als technisch directeur heeft gefunctioneerd bij VfB Stuttgart."