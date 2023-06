Driessen zet vraagtekens bij rentree Wijnaldum: 'Je denkt dat hij een bulk steen op zijn rug heeft'

Valentijn Driessen twijfelt of het voor Feyenoord of PSV een goede zaak is om Georginio Wijnaldum terug te halen. De 32-jarige middenvelder werd de afgelopen dagen gelinkt aan een rentree in de Eredivisie. Driessen ziet dat er inmiddels een andere Wijnaldum staat dan een paar jaar geleden.

De kans is 99% dat Wijnaldum deze zomer op zoek moet naar een nieuwe uitdaging. "Bij Paris Saint-Germain is het een uitzichtloze situatie. Bij AS Roma kwam hij ook niet aan de bak. Hij wordt nu in verband gebracht met Feyenoord en PSV. Ik denk dat het voor hem goed is om terug te keren naar Nederland. Maar het is afwachten of hij de speler is die Feyenoord of PSV verder helpt. Als je hem ziet lopen, denk je dat hij een bulk steen op zijn rug heeft", vertelt Driessen in een video-item voor De Telegraaf.

Wijnaldum debuteerde in het betaald voetbal voor Feyenoord, maar vertrok vervolgens naar PSV. Driessen ziet inmiddels een andere Wijnaldum dan destijds. "Dat vind ik ook weer niet zo raar. Hij was zestien jaar toen hij zijn debuut maakte en heeft altijd verschrikkelijk veel arbeid geleverd bij alle elftallen. Misschien is het pijpje wel leeg bij Wijnaldum. Hij is natuurlijk wel een speler die een bepaalde ervaring met zich meeneemt." Wijnaldum speelde ook bij Newcastle United en Liverpool.

Driessen weet ook dat een terugkeer naar een oude liefde niet per definitie een succes hoeft te worden. "Je zag het eerder met bijvoorbeeld met spelers als Cocu of Van Bommel, die vanuit het buitenland terugkeerden. Dan komen ze bij PSV, Ajax of Feyenoord. De een was een groter succes dan de ander. Of Wijnaldum een succes gaat worden, zal moeten blijken. Maar zijn rol in de Europese top is uitgespeeld." Wijnaldum ligt nog tot medio 2024 vast bij PSG, dat hem deze zomer zo goed als zeker wil slijten.