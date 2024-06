Spaanse sportkrant let totaal niet op en komt met zéér opvallende EK-opstelling Oranje

Waar Ronald Koeman in de laatste twee interlands voor de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland ‘gewoon’ koos voor een systeem met vier verdedigers, verwacht het Spaanse Sport nog altijd dat het Nederlands elftal aantreedt in een 5-3-2-formatie. Het medium bespreekt in de aanloop naar de eindronde alle deelnemers en komt met een nogal opvallende opstelling van Oranje. Zo zouden onder meer , en een basisplaats krijgen van Koeman.

De bondscoach wilde in de voorbije weken nog niet al teveel verklappen over zijn beoogde elf, maar onthulde in elk geval dat Bart Verbruggen in Duitsland onder de lat zal staan. De doelman van Brighton & Hove Albion hield in de laatste twee oefeninterlands ter voorbereiding op het EK zijn doel schoon en werkt dus met veel vertrouwen toe naar het eerste groepsduel met Polen van komende zondag. Ook de andere tien posities in het elftal van Koeman zijn inmiddels zo goed als in te vullen, al is het vooral aan de rechterkant de vraag voor welk koppeltje de keuzeheer uiteindelijk kiest.

Artikel gaat verder onder video

Want in de oefeninterland tegen Canada maakten Lutsharel Geertruida en Jeremie Frimpong gezamenlijk veel indruk aan de rechterkant. Een paar dagen later deden ook Denzel Dumfries en Xavi Simons het meer dan verdienstelijk. Koeman moet dus lastige knopen doorhakken. Waar Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad verwacht dat de oefenmeester uiteindelijk gaat voor het duo Dumfries en Simons, denkt Sport daar heel anders over. Volgens de Spaanse sportkrant treedt Oranje tijdens het EK aan in een 5-3-2-formatie, met Verbruggen op doel en een defensie bestaande uit Frimpong, De Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké én Dumfries. Dit zou betekenen dat Dumfries als linker wingback opdraaft, wat natuurlijk niet in de lijn der verwachting ligt.

De basisplaats voor De Ligt is eveneens opvallend. De mandekker van Bayern München verscheen tegen Canada weliswaar aan de aftrap, maar Stefan de Vrij kreeg tegen IJsland de voorkeur. Op het middenveld voorspelt Sport Joey Veerman en Wijnaldum als controlerend blok, met Simons als nummer tien. Het aanvalsduo wordt gevormd door Memphis Depay en Donyell Malen. Laatstgenoemde viel tegen IJsland succesvol in met een treffer, maar lijkt onder Koeman niet te hoeven rekenen op een basisplaats. De bondscoach trad in de laatste twee interlands aan in een 4-3-3-formatie en koos tegen IJsland voor Cody Gakpo als linksbuiten. Op het middenveld hadden Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders een basisplaats. Die wedstrijd lijkt Sport echter te zijn ontgaan.

Opstelling Oranje volgens Sport: Verbruggen; Frimpong, De Ligt, Van Dijk, Aké, Dumfries; Wijnaldum, Simons, Veerman; Malen, Memphis.

