'Last-minute-keuze' Koeman tegen Polen niet uitgesloten: 'Hij is een uitzondering'

Maarten Wijffels sluit niet uit dat Ronald Koeman in zijn opstelling voor de eerste groepswedstrijd tegen Polen op het EK in Duitsland een basisplaats inruimt voor . De bondscoach koos maandagavond in de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen IJsland (4-0 winst) weliswaar voor Xavi Simons, maar Frimpong maakte een paar dagen na zijn hoofdrol tegen Canada ook als invaller een goede beurt. Volgens Wijffels zou het zomaar een ‘last-minute-keuze’ kunnen worden.

De voorhoede van het Nederlands elftal in de oefeninterland tegen Canada (4-0 zege) bestond weliswaar nog uit Memphis Depay, Brian Brobbey en Frimpong, maar Wijffels verwacht dat de aanvalslinie in de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland ook in de eerste groepswedstrijd op het EK aan de aftrap zal verschijnen. “Depay en Gakpo zullen respectievelijk centraal en links voorin spelen tegen Polen. De elfde speler wordt iemand hangend op rechts, wellicht Xavi Simons”, zo schrijft Wijffels in zijn analyse in het Algemeen Dagblad.

Over de invulling op de rechterflank is de verslaggever dus nog niet helemaal overtuigd. Simons is sinds maandagavond eindelijk van de hatelijke ‘nul’ af in het Nederlands elftal, maar liet ook tegen IJsland geen overtuigende indruk achter. Wijffels denkt dat het talent dat in het afgelopen seizoen zoveel indruk maakte bij RB Leipzig ook nog altijd een voorkeur heeft voor de linkerflank. En hij is niet de enige. “De situatie is al een tijdje zo dat alle potentiële flankspelers bij Oranje een voorkeur hebben voor de linkerkant. Als Malen, Bergwijn en ook Simons mogen kiezen, spelen ze daar het liefst”, zo klinkt het.

Frimpong zou een ‘uitzondering’ zijn. De vleugelspeler van Bayer Leverkusen beleefde een ongelukkige start in het Nederlands elftal, maar denderde vorige week tegen Canada over de rechterflank, goed voor een doelpunt en een assist. Frimpong leek ook tegen IJsland een assist op zijn naam te krijgen, ware het niet dat de treffer van Memphis werd afgekeurd wegens hands van Joey Veerman. “Frimpong of Simons aan de aftrap tegen Polen, dat kan misschien nog een last-minute-keuze worden voor Koeman”, zo stelt Wijffels, die tegelijkertijd weet dat Frimpong met zijn snelheid een enorm wapen heeft en dus ook ‘geknipt’ is voor een invalbeurt. “Koeman leek daarop voor te sorteren met de keuze voor Frimpong als invaller in het laatste halfuur tegen IJsland.”

De Vrij krijgt de voorkeur boven De Ligt

Waar Koeman op de rechtsbuitenpositie dus nog voor een verrassing zou kunnen zorgen, lijkt de bondscoach er op de andere tien posities in zijn elftal wel definitief uit. Bart Verbruggen staat onder de lat, drie van de vier plekken in de achterhoede zijn voor Denzel Dumfries, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Wijffels verwacht dat Stefan de Vrij de voorkeur krijgt boven Matthijs de Ligt. Op het middenveld verschijnen mogelijk Joey Veerman, Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders, al was Koeman volgens Wijffels eerst iets anders van plan. “Koeman had in principe een basisploeg met die twee in zijn hoofd”, doelt de verslaggever op Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners. De Jong heeft echter al definitief een streep moeten zetten door het EK, terwijl deelname van Koopmeiners aan een zijden draadje hangt.

Vermoedelijke opstelling Oranje tegen Polen: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Veerman; Simons, Memphis, Gakpo.

