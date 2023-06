Droomtransfer Reijnders stap dichterbij: Gazzetta meldt akkoord met Milan

Tijjani Reijnders is een stap dichterbij een absolute droomtransfer. De 24-jarige middenvelder van AZ kan zijn voorbije topseizoen bekronen met een overstap naar AC Milan, waarmee hij persoonlijk inmiddels een akkoord zou hebben bereikt.

Dat schrijft de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport dinsdagochtend. De topclub uit Milaan neemt deze zomer afscheid van Sandro Tonali, die naar Newcastle United vertrekt. Daarnaast raakte Ismaël Bennacer vorig seizoen zwaar geblesseerd, het middenveld van trainer Stefano Pioli kan dus wel een impuls gebruiken. In de persoon van Reijnders zou Pioli die hebben gevonden; volgens de roze sportkrant wordt gewerkt aan een deal ter waarde van achttien tot twintig miljoen euro.

Daarmee zou Reijnders zich in de top van de duurste uitgaande AZ-transfers aller tijden nestelen. Vincent Janssen vertrok in de zomer van 2016 voor 22 miljoen euro naar Tottenham Hotspur, zijn record lijkt door bovengenoemd bedrag niet te gaan sneuvelen. Nummer twee Alireza Jahanbakhsh (voor 19 miljoen naar Brighton) en nummer drie Guus Til (voor 18 miljoen naar Spartak Moskou) zouden wél een plekje kunnen inleveren op de lijst.

Reijnders kwam in de zomer van 2017 transfervrij over van PEC Zwolle en sloot in eerste instantie aan bij Jong AZ. Na een verhuurbeurt aan RKC Waalwijk brak hij definitief door in het eerste elftal van de Alkmaarders. Afgelopen seizoen kwam hij alle 34 Eredivisie-wedstrijden in actie (drie goals, acht assists) en was hij van groot belang in het toernooi om de Conference League. Eerder dit jaar volgde al zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal, nu zou dus ook een transfer naar de absolute top van Europa lonken.