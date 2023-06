Slot onthult belofte die Feyenoord nog moet nakomen: 'Dat heb ik de directie al heel vaak verzocht'

Het gaat de afgelopen weken bijna alleen maar over Arne Slot. De Feyenoord-trainer hielp zijn ploeg dit seizoen aan de zestiende landstitel uit de clubhistorie en maakte vorige week bekend dat hij nog een jaartje blijft in Rotterdam. In een uitgebreid interview met het clubkanaal reageert, bespreekt hij onder meer de belofte die Feyenoord hem heeft gedaan.

“Je hebt de directie verzocht om een padelbaan te vestigen op trainingscomplex 1908, is deze nou al geregeld?”, luidt de laatste vraag die Slot voor zijn kiezen krijgt. “Die vraag heb ik inderdaad al heel vaak gesteld aan de club, omdat er heel veel spelers en stafleden dol zijn op padel”, bevestigt de oefenmeester. “Je zou het niet zeggen, maar ook wij als stafleden proberen daardoor fit te blijven. Nu moeten we vaak extern gaan padellen”, gaat hij verder.

Artikel gaat verder onder video

“De ruimte op 1908 is er. Of er ook geld voor is, weet ik niet.” De directie van Feyenoord deed Slot een belofte. “Het antwoord van de club was altijd ludiek: ga eerst maar eens een prijs winnen”, lacht de trainer. “Dus ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de kans best aanwezig is dat er een padelbaan komt op 1908, maar dat hebben ze me nog niet toegezegd.”

In het interview met de clubkanalen van Feyenoord ging Slot in op verschillende zaken rondom het kampioenschap van Feyenoord. De oefenmeester sprak onder andere over het mooiste compliment dat hij dit jaar gekregen heeft.