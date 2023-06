Dit is het allergrootste compliment dat Slot kreeg na de landstitel met Feyenoord

Arne Slot heeft veel complimenten gehad dit jaar voor zijn prestaties met Feyenoord, maar één compliment is echt blijven hangen bij de oefenmeester. Orkun Kökçü waardeerde zijn trainer niet alleen in die functie, maar ook als mens. Dat is wat de Bergentheimer zo mooi vond.

Slot heeft waarschijnlijk duizenden complimenten gekregen voor zijn prestaties als trainer, maar als mens zullen het er minder zijn. Toch blijft zo’n lofuiting meer hangen. “Poeh, die komt van Orkun, maar ik zal daar niet over uitweiden”, reageert Slot bij Feyenoord TV op de vraag wat hij het mooiste compliment vond. “Het ging niet over mij als trainer, maar meer over mij als mens. Ik denk dat dat de grootste complimenten zijn die je kan krijgen. Als anders mensen je als mens enorm waarderen.”

Op beelden van de huldiging was ook wel te zien dat het erg goed zat tussen de trainer en zijn aanvoerder. Ze waren allebei veel met elkaar te zien en gaven elkaar veel aandacht. Kökçü en Slot renden over het bordes op de Coolsingel en konden hun geluk niet op.

Het is nog maar de vraag of Kökçü en Slot volgend jaar nog met elkaar samenwerken. De oefenmeester blijft wel in Rotterdam, maar het lijkt erop dat de Turks international wil vertrekken. De middenvelder gaf al eens aan deze zomer een stap te willen maken.