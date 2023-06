Een paar mensen wisten van Ajax en Steijn: 'Het was de bedoeling dat we het maandag zouden communiceren'

Wie dacht dat Maurice Steijn pas op de valreep aan het kandidatenlijstje van Ajax voor het hoofdtrainerschap is toegevoegd, komt bedrogen uit. De oefenmeester sprak een paar weken geleden al voor het eerst met de Amsterdammers. Het eerste bericht daarover kwam afgelopen zondag pas naar buiten. Niet helemaal volgens gepland, maar Steijn is in ieder geval blij dat het lang heeft geduurd voordat er iets bekend werk over de gesprekken met Ajax.

De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie werd in de afgelopen weken in verband gebracht met verschillende namen die John Heitinga konden gaan opvolgen in de Johan Cruijff ArenA. Vooral Kjetil Knutsen leek een belangrijke kandidaat te zijn om met ingang van volgend seizoen voor de groep te staan, maar hij gaf de voorkeur aan een langer verblijf in Noorwegen. De keuze viel op Steijn en dat kwam afgelopen zondag dus paar naar buiten. “Ik denk dat het eerste gesprek een week of vijf geleden plaatsvond”, zei Steijn woensdag op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

“Dat is op zich lastig, want bij mij wisten alleen mijn vrouw en kinderen van de interesse van Ajax. Bij Ajax wisten ook niet heel veel mensen het, dus je hoopt dat het stil blijft. Het is heel lang stil gebleven”, vervolgde Steijn. De oefenmeester stapte medio 2022 in bij Sparta en hield de Rotterdammers in de Eredivisie. Hij loodste hen in het voorbije seizoen naar de zesde plaats én finale van de play-offs om Europees voetbal. De Spartaanse clubleiding had Steijn dan ook graag binnenboord gehouden. “Sparta heeft mij ook een nieuwe aanbieding gedaan. Een paar maanden geleden werd al besproken dat ik in april met de club zou gaan praten.”

Maar toen klopte Ajax dus aan. “We zijn naar Sparta wel open geweest dat er waarschijnlijk iets groters zou gaan komen en als dat doorgaat, dan is Sparta kansloos tegen dit verhaal”, aldus Steijn over de interesse vanuit Amsterdam. “Daarover zijn we heel open geweest, omdat we ook niet voor joker wilden staan. We wilden niet op vrijdag tekenen bij Sparta en op maandag eruit komen met Ajax. Zo is het dus gegaan. Het is heel lang stil gebleven. Het was eigenlijk de bedoeling dat we het maandag zouden communiceren, maar we werden uiteindelijk toch ingehaald door de pers.”