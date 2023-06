'Einde van een tijdperk: Karim Benzema neemt besluit en vertrekt na veertien jaar bij Real Madrid'

De vrees van Real Madrid en z'n supporters komt vermoedelijk uit: Karim Benzema vertrekt na dit seizoen uit de Spaanse hoofdstad. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Gianluca Di Marzio althans. Volgens de Italiaanse journalist heeft Benzema besloten akkoord te gaan met een lucratief voorstel vanuit Saoedi-Arabië en gaat hij zijn beslissing donderdag nog bekendmaken middels een persconferentie. Dat laatste klopte echter niet helemaal.

Het nieuws over zijn afscheid werd halverwege de middag naar buiten gebracht door verschillende, doorgaans goed ingevoerde bronnen. Aan het begin van de avond werd het nieuws ook in Spanje groot en sprak hij ook de media toe. Tijdens het persmoment blikte hij weliswaar terug op zijn periode in de Spaanse hoofdstad, maar wilde hij het vrijwel zekere gerucht desgevraagd nog niet helemaal bevestigen. "Op dit moment ben ik hier. We hebben zaterdag nog een wedstrijd", hield hij zich enigszins op de vlakte. "De realiteit is dat ik hier nog ben. Waarom zou ik over mijn toekomst praten. Dat doet men op het internet."

Maar tijdens het moment, waarin hij een award uitgereikt kreeg, blikte hij wel al royaal terug op zijn jaren en kon zijn afscheid door de regels zeker heen gelezen worden. "Ik ben trots op mijn periode hier. Vanaf kinds af aan droomde ik ervan om voor Real Madrid te voetballen", zei de Fransman, die daarmee zijn vertrek toch leek te bevestigen, al is het dan indirect. "De Champions League-winst van vorig seizoen was heel speciaal."

Ook wilde hij de fans bedanken tijdens het persmoment. "Mijn hattrick tegen Paris Saint-Germain is de mooiste herinnering die ik heb", zei Benzema desgevraagd. "Ik weet hoe de fans van Real Madrid van mij houden. Ik heb dat op het veld altijd gevoeld en heb mijn best voor hen gedaan. Ik heb altijd gezegd dat we met elf man op het veld staan, maar ook de fans van Real Madrid cruciaal zijn."

Benzema held van Real Madrid

Benzema was vorig jaar nog de grote man bij Real Madrid. Met zijn doelpunten had hij een behoorlijk aandeel in de landstitel én de eindzege van de Champions League. De Fransman maakte op weg naar de finale tegen Liverpool in Parijs een hattrick tegen Paris Saint-Germain én Chelsea. Benzema bekroonde een geweldig seizoen met de Gouden Bal. De aanvaller scoorde ook dit seizoen erop los, maar worstelde eveneens met blessures. Daardoor kon hij op beslissende momenten niet de beste versie van zichzelf laten zien. In de afgelopen dagen werden de geruchten over een vertrek bij Real Madrid en een transfer naar Saoedi-Arabië al steeds hardnekkiger. Benzema lijkt nu dus een beslissing te hebben genomen over zijn toekomst.

Het contract van de Fransman bij Real Madrid loopt na dit seizoen af. De verbintenis van Benzema zou in eerste instantie automatisch met een jaar worden verlengd, maar zijn handtekening bleef uit. Volgens Di Marzio wordt die dus ook niet meer gezet. Real Madrid hoopte z'n aanvoerder te kunnen behouden, maar hij heeft besloten om na veertien jaar te vertrekken uit het Santiago Bernabéu. Real Madrid nam Benzema in de zomer van 2009 over van Olympique Lyonnais. Dat jaar maakte ook Cristiano Ronaldo de overstap naar de Spaanse grootmacht. Na jaren in de schaduw van Ronaldo hebben te gestaan, kwam Benzema na het vertrek van de Portugees naar Juventus pas écht los. Vorig seizoen was hij in 46 wedstrijden in alle competities goed voor 44 treffers. Dit seizoen maakte hij er 30 in 42 wedstrijden.

Naar welke club Benzema na dit seizoen vertrekt, is nog niet bekend. Wél dat hij een duizelingwekkend bedrag gaat verdienen. Eerder deze week kwam al het nieuws naar buiten dat een club uit Saoedi-Arabië hem een aanbieding van 200 honderd miljoen euro voor twee seizoenen heeft gedaan. De Fransman vroeg Real Madrid om tijd zodat hij het voorstel kon bespreken met zijn familie. De huidige nummer twee van Spanje was verplicht Benzema die ruimte te geven. Niet alleen omdat hij een aflopend contract heeft. Ook vanwege zijn verdiensten in de afgelopen jaren. Benzema droeg tot op heden 353 keer het shirt van de Koninklijke, goed voor 353 doelpunten. Hij won sinds zijn komst liefst vijf keer de Champions League en werd vier keer kampioen van Spanje.

🗞✨ ¡@Benzema ya es Leyenda! El delantero del Real Madrid recibe el prestigioso galardón de manos de Juan Ignacio Gallardo, director de Marca 👏👏#BenzemaMARCALeyenda pic.twitter.com/RWTEe2fdds — MARCA (@marca) June 1, 2023