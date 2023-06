Erik ten Hag krijgt bij Manchester United uitstekend nieuws over Lisandro Martinez

Lisandro Martinez is voor het nieuwe seizoen weer volledig inzetbaar bij Manchester United. De linksbenige centrale verdediger viel in de slotfase van het seizoen uit met een achillespeesblessure en leek maanden te moeten revalideren, maar zijn herstel meer dan verloopt voorspoedig. De verwachting is dat hij aan het begin van de voorbereiding weer kan aansluiten.

Dat bericht TyC Sports-journalist Gastón Edul althans. Volgens hem nadert de oud-Ajacied al het einde van zijn revalidatie en kan hij in de voorbereiding direct weer aansluiten bij de selectie van Erik ten Hag. Martinez viel op 13 april uit in het duel waarin een 2-0 voorsprong nog werd weggegeven tegen Sevilla in de kwartfinale van de Europa League. De return zonder hem werd overigens met 3-0 verloren, waardoor United werd uitgeschakeld in het tweede niveau van Europa.

Dat Martinez weer volledig fit is, is uitstekend nieuws voor The Red Devils. De linkspoot was namelijk een vaste kracht in het elftal van Ten Hag en bovendien heeft de coach weinig andere smaken in het centrum van de verdediging. Dat Luke Shaw, normaliter linksachter van beroep, hem verving in de slotfase van de Premier League zei genoeg over de opties bij United.

Vooralsnog is er ook weinig uitzicht op nieuwe aanwinsten voor Manchester United links achterin. Eerder wordt er gesproken over vertrekkers in het centrum van de verdediging: Harry Maguire mag namelijk tegen gereduceerd tarief weg, de contracten van Brandom Williams en Phil Jones lopen af en de verhuurden Eric Bailly en Alex Telles staan op de transferlijst.