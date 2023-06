Fabrizio Romano: Real Madrid strikt opvolger Benzema voor ongelooflijk laag geldbedrag

José Luis Mato Sanmartín, beter bekend onder zijn voetbalnaam Joselu, is komend seizoen speler van Real Madrid. De 33-jarige centrumspits komt over van Espanyol en is in het Santiago Bernabéu de opvolger van Karim Benzema.

Real Madrid neemt deze zomer afscheid van Benzema (Al-Ittihad) en Mariano Díaz (transfervrij vertrek), waardoor de Koninklijke naarstig zocht naar een nieuwe midvoor. De club van trainer Carlo Ancelotti heeft nu eindelijk beet: de doorgaans goed ingevoerde Fabrizio Romano meldt zaterdagavond dat Real Madrid met Espanyol akkoord is over een transfer van de drievoudig Spaans international.

Real Madrid huurt Joselu tot het einde van het seizoen van Espanyol. De Madrilenen betalen een huursom van 500.000 euro aan de club die het afgelopen seizoen degradeerde uit LaLiga. Daarnaast heeft Real Madrid een onverplichte koopoptie van 1,5 miljoen euro bedongen.

Joselu keert zodoende terug op het oude nest. Hij doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Real Madrid, maar kwam in de hoofdmacht van de club uiteindelijk niet verder dan twee optredens (twee doelpunten). Joselu vertrok in 2012 naar TSG Hoffenheim en speelde daarna achtereenvolgens voor Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Stoke City, Deportivo La Coruña, Stoke City, Newcastle United, Alavés en Espanyol. Espanyol degradeerde uit LaLiga, maar Joselu beleefde met 16 doelpunten en 2 assists in 34 competitieduels evenwel een verdienstelijk seizoen.