Real Madrid komt late tegenslag te boven en legt de bal weer bij Atlético

Real Madrid heeft het thuisduel met laagvlieger Rayo Vallecano met 2-1 gewonnen. De club incasseerde na een vroege voorsprong in de slotfase een gelijkmaker, maar stelde alsnog orde op zaken.

De 1-0 van Karim Benzema viel na een half uur, op curieuze wijze. Rayo dacht namelijk de bal te gaan terugkrijgen van scheidsrechter Jesús Gil Manzano, die een scheidsrechtersbal gaf na een onderbreking vanwege een blessure bij een speler van de uitploeg. Hij schoof de bal echter in de voeten van Luka Modric, die Benzema inspeelde. Na een een-tweetje met Federico Valverde schoof de Fransman vervolgens de openingstreffer binnen, tot woede van de spelers van Rayo.

Wat een 𝐯𝐫𝐞𝐞𝐦𝐝𝐞 situatie 🤯

In de tweede helft dreigde De Koninklijke de wedstrijd echter laat uit handen te gaan geven. Met nog zes minuten op de klok liet Raúl de Tomás namelijk de gelijkmaker aantekenen. Vijf minuten later, kort voor het ingaan van de blessuretijd, stelde Real via Rodrygo echter orde op zaken.

Door de overwinning stijgt Real in ieder geval voor even weer naar de tweede plaats in La Liga, met 74 punten uit 36 duels. Stadgenoot Atlético Madrid heeft twee punten minder, maar nog een wedstrijd tegoed. Later op de avond speelt de club van Memphis Depay in Barcelona het uitduel met Espanyol.