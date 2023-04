Benzema schiet Real Madrid met derde hattrick van het seizoen langs hekkensluiter

Karim Benzema heeft Real Madrid zaterdag aan een overwinning geholpen in het thuisduel met hekkensluiter UD Almería. In het Santiago Bernabéu maakte de Franse spits een hattrick. Mede daardoor werd het 4-2 voor De Koninklijke, die het gat met koploper FC Barcelona in ieder geval voor even verkleint tot acht punten.

Benzema had maar 42 minuten nodig om tot zijn hattrick te komen in het thuisduel met de nummer laatst van de Spaanse competitie. Na nog geen vijf minuten spelen schoot hij van dichtbij de 1-0 tegen de touwen op aangeven van Vinícius Júnior. Na een kwartiertje was het die andere Brazilaan, Rodrygo, die de Fransman zijn tweede van de middag op een presenteerblaadje aanbood.

Nog voor rust voltooide Benzema vervolgens zijn hattrick, door een strafschop binnen te schieten. Toch kwam Real niet helemaal ongeschonden uit de eerste helft, want in de slotminuten moest de van een blessure herstelde doelman Thibault Courtois de 3-1 van Lázaro toestaan.

Na rust werd de marge van drie vervolgens al snel in ere hersteld. Rodrygo kreeg vermoedelijk de mooiste van de avond op zijn naam, toen hij in de 47ste minuut van buiten de zestien verwoestend uithaalde en de stand naar 4-1 in het voordel van de thuisploeg tilde. Na een uur moest Courtois vervolgens nóg een keer vissen toen Lucas Robertone de 4-2 liet aantekenen, maar daar bleef het ook bij.

Door de zege verkleint Real Madrid het gat naar koploper FC Barcelona in ieder geval voor een paar uur tot acht punten. De Catalanen komen echter later op de zaterdagavond in actie. In het eigen Camp Nou ontvangt de ploeg van Frenkie de Jong de nummer zes van de ranglijst, Real Betis.