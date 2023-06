Fans van drie Eredivisie-degradanten geconfronteerd met nog meer slecht nieuws na zien van bepaald klassement

Kilometervreters in de Eredivisie in 2023/24 over 17 uitduels



3123km - Fortuna Sittard

2575km - sc Heerenveen

2491km - FC Twente

2285km - Heracles

…

1761km - Almere City

1645km - Vitesse

1629km - Ajax

1440km - FC Utrecht