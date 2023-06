'Feyenoord bezig met contractontbinding van overbodige aanvaller'

Feyenoord gaat proberen om het doorlopende contract van Christian Conteh te ontbinden. De buitenspeler staat nog tot en met de zomer van 2024 onder contract in De Kuip, maar heeft geen toekomst meer in Rotterdam-Zuid. Er wordt daarom gekeken naar de ontbinding van het contract.



Dat meldt 1908.nl althans. Conteh kwam in 2020 voor enkele tonnen over van St. Pauli, maar had destijds ook nog geen vaste basisplaats bij de 2. Bundesliga-club. Hij werd gepresenteerd als ‘potentiële opvolger voor Luis Sinisterra’, maar kon die schoenen nooit vullen. Uiteindelijk speelde Conteh slechts twee officiële wedstrijden voor Feyenoord.

De club verhuurde hem de laatste jaren aan FC Dordrecht, SV Sandhausen en Dynamo Dresden. Hoewel hij daar het afgelopen seizoen 26 officiële wedstrijden speelde, waarin hij driemaal scoorde en twee assists gaf, heeft de Duitse club de koopoptie in het huurcontract (nog) niet gelicht. Daardoor kijkt Feyenoord naar de optie om de verbintenis van de blessuregevoelige buitenspeler te verscheuren.

Conteh is niet de enige speler van wie Feyenoord afscheid gaat nemen in deze zomer. Orkun Kökcü vertrekt naar Benfica, terwijl Tein Troost transfervrij naar NAC Breda verkast. Jacob Rasmussen en Oussama Idrissi verlaten de club na hun huurperiode. Mark Diemers is definitief transfervrij. Qua terugkerende spelers staan naast Conteh Marouan Azarkan, Francesco Antonucci, Robert Bozenik, Ramon Hendriks, Thijs Jansen, Naoufal Bannis en Denzel Hall op de lijst, maar een groot aantal van hen heeft net als Conteh geen toekomst meer in De Kuip.