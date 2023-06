Feyenoord-directeur Dennis te Kloese geniet: 'Dat maakt deze club zó mooi'

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese begon anderhalf jaar geleden aan zijn klus in Rotterdam. De club kende een metamorfose sinds zijn komste en legde enkele weken geleden beslag op de zestiende landstitel uit de clubgeschiedenis. Te Kloese beseft zelf dat het ‘heel bijzonder’ is wat er afgelopen weken is gebeurd, en vertelt in een uitgebreid interview met de NOS wat hij nou het mooiste vindt aan Feyenoord.

“Het mooiste aan Feyenoord? Dat het voetbal echt op nummer één komt”, begint de algemeen directeur. “De mensen die aan de mooie diners zitten, die gaan echt snel naar het stadion. Ze willen op tijd op hun plek zitten, ze willen het voetbal zien”, omschrijft Te Kloese, die geniet de mensen om zich heen. “Dat traditionele voetbalgevoel vind ik mooi.”

Te Kloese gaat bij de NOS niet alleen in op het clubgevoel, maar ook op het aanblijven van succestrainer Arne Slot. Vorige week hakte de oefenmeester de knoop door en besloot hij nog een jaartje te blijven bij Feyenoord. Te Kloese geeft aan dat de club, ook zonder een kampioenschap, al had besloten om met Slot door te gaan. “Dat werd al in april besproken, niet pas vorige week. Wij wilden gewoon door”, vertelt de directeur.

Twee Engelse clubs geïnteresseerd

Het was duidelijk dat Tottenham Hotspur maar wat graag zaken wilde doen met Feyenoord omtrent Slot. Ook andere Engelse club, waaronder Chelsea, toonden interesse. “Hij moet zichzelf niet onderschatten, want er waren nog meer clubs die geïnteresseerd waren”, aldus Te Kloese. “Leuk dat mensen binnen de organisatie gewild zijn. Dat heeft met succes te maken."