Feyenoord krijgt supporters aan het huilen met tweet: 'Voor eeuwig verdrietig'

Feyenoord heeft Orkun Kökçü uitgezwaaid na diens transfer naar Benfica. De club plaatste zaterdagavond een video op Twitter van de ontlading bij de aanvoerder na het veroveren van de landstitel, gepaard met de tekst: "Dankjewel voor het creëren van de mooiste herinneringen." De video wordt begeleid met het nummer To Build a Home van The Cinematic Orchestra en zorgt bij de nodige supporters voor tranen in de ogen.