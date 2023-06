Officieel! Transfersom van Orkun Kökçü valt voor Feyenoord stuk lager uit dan verwacht

Orkun Kökçü verruilt Feyenoord voor Benfica, zo maakt de Portugese topclub zaterdagavond definitief wereldkundig. De vaste transfersom die Feyenoord ontvangt voor de 22-jarige middenvelder valt lager uit dan initieel werd gemeld.

Diverse media meldden aanvankelijk dat de landskampioen van Nederland een vast bedrag van dertig miljoen euro zou ontvangen voor Kökçü. De vaste transfersom die Benfica betaalt voor hem valt echter een stuk lager uit: 25 miljoen euro. Mocht Kökçü aan bepaalde prestaties voldoen, dan kan de transfersom wel oplopen tot een bedrag van 30 miljoen euro.

Daarnaast heeft Feyenoord een doorverkooppercentage bedongen voor een eventuele transfer van Kökçü in de toekomst. Eerder werd gesproken over een doorverkooppercentage van 25 procent, maar ook dat blijkt niet te kloppen: Benfica communiceert een variabel doorverkooppercentage afgesproken te hebben met Feyenoord. Het doorverkooppercentage zou dan berekend worden over de eventuele winst van Benfica bij een toekomstige transfer van Kökcü, en niet over de totale transfersom.

Kökcü heeft een contract voor vijf seizoenen getekend met Benfica. In het contract van de Turks international is een ontsnappingsclausule opgenomen van 150 miljoen euro.