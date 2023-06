Feyenoord-talent in belangstelling City Group: 'Duurste Varkenoord-transfer ooit'

Feyenoord lijkt afscheid te gaan nemen van Dermane Karim (19). De getalenteerde Togolese middenvelder staat nadrukkelijk in de belangstelling van clubs uit de City Football Group, waar onder meer Champions League-winnaar Manchester City deel van uitmaakt. Volgens 1908.nl zou Karim 'de grootste uitgaande Varkenoord-transfer ooit worden'.

De doorgaans goed ingevoerde site meldt dat de kampioen van Nederland "medewerking zal verlenen indien er doorgedrukt wordt in deze deal". Daarbij zou de club het hoogste bedrag ooit voor een speler uit een jeugdelftal ontvangen, zo weet 1908 op basis van 'ingewijden' te melden.

De City Football Group is het overkoepelende bedrijf dat aandelen bezit in een groot aantal clubs, waarvan Manchester City veruit de grootste en bekendste is. Daarnaast maken ook clubs als New York City FC, Melbourne City, Girona, Lommel, Troyes en Palermo deel uit van het netwerk.

Dit seizoen werkte Karim zijn wedstrijden af in de Onder-21 van Feyenoord, tot speelminuten in de hoofdmacht kwam het deze jaargang niet. In het seizoen 2021-22 lukte hem dat wél; op 11 mei 2022 debuteerde Karim als invaller voor Phillippe Sandler in het gewonnen uitduel met Go Ahead Eagles (0-1). Bij dat debuut lijkt het dus echter te gaan blijven qua speelminuten in het eerste elftal.