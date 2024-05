Feyenoord-speler duikt zes dagen na teleurstelling op bij ADO Den Haag - Excelsior

Feyenoord-middenvelder is woensdagavond aandachtig toeschouwer bij de kraker tussen ADO Den Haag en Excelsior in de halve finale van de nacompetitie om promotie naar de Eredivisie. Wieffer heeft een verleden bij Excelsior en was twee jaar geleden nog basisspeler in de memorabele ontmoeting tussen beide clubs in de finale van de play-offs.

Toen afgelopen weekend duidelijk werd dat ADO en Excelsior elkaar zouden treffen in de halve finale van de nacompetitie gingen de gedachten meteen terug naar 29 mei 2022. Op die dag streden de clubs onderling om een startbewijs voor de Eredivisie. Na de 1-1 in de heenwedstrijd kon het in de return nog alle kanten op. ADO kwam in minuut 47 op een 3-0 voorsprong en leek daarmee een ticket voor de Eredivisie in handen te hebben, maar niets bleek minder waar. Excelsior knokte zich op indrukwekkende wijze terug, sleepte er een verlenging én strafschoppenserie uit en promoveerde uiteindelijk ten koste van de provinciegenoot naar het hoogste niveau.

Wieffer was op dat moment speler van Excelsior en verscheen ook in die zinderende finale aan de aftrap. Het was zijn laatste wedstrijd voor de Kralingers, want hij bekroonde een uitstekend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met een toptransfer naar Feyenoord. Wieffer beleefde in Rotterdam-Zuid een moeizame start, maar speelde zich begin vorig jaar in de basiself van trainer Arne Slot. Daar was hij in het restant van de tweede seizoenshelft én in de voorbije jaargang niet meer uit weg te denken. Wieffer debuteerde in de tussentijd in het Nederlands elftal en stevende af op een basisplaats tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar moet dat toernooi wegens een blessure laten schieten.

Ronald Koeman maakte zes dagen geleden zijn voorlopige EK-selectie bekend en daarin is geen plek voor Wieffer. De middenvelder is woensdagavond dus van de partij in Den Haag, waar hij zijn oude club Excelsior in de eerste helft afstand zag nemen van ADO.

