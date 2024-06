'Talent van AC Milan gelinkt aan Feyenoord: mogelijke ruildeal met Mats Wieffer'

Woensdagavond kwam het nieuws naar buiten dat AC Milan geïnteresseerd lijkt te zijn in van Feyenoord. De Italiaanse grootmacht zou ook een eigen speler in de deal willen betrekken. Het gaat om een talent waar Feyenoord al eerder interesse in toonde: de negentienjarige uit Servië.

Het Italiaanse CalcioMercato weet te melden dat de club uit de Nederlandse havenstad de laatste dagen interesse heeft getoond in het Balkantalent van AC Milan. Eind mei werd Simic al gelinkt aan Feyenoord via een bericht op X van journalist Fabrizio Romano. Het contract van de Serviër loopt nog tot medio 2025.

Dat contract zou AC Milan maar al te graag willen verlengen, zo lijkt het. Het Italiaanse medium denkt dat Wieffer en Simic in een ruildeal betrokken kunnen worden, maar van een concrete deal is nog geen sprake. Simic heeft inmiddels zes duels achter de rug bij de rood-zwarte club uit Milaan. In zijn eerste duel in de Serie A wist de verdediger meteen te scoren.

