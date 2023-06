'Feyenoord weet dat Kökcü onhoudbaar is: Benfica wil haast zetten achter deal'

Feyenoord moet zeer serieus rekening houden met het vertrek van aanvoerder Orkun Kökcü. Het geïnteresseerde Benfica wil namelijk doorpakken op de transfermarkt en Engelse clubs aftroeven, door de captain van de Rotterdammers al vroeg in de transferzomer op te pikken.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad vrijdagmiddag. Omdat Benfica bang is dat het de transferstrijd niet kan winnen van het Premier League-geweld wil het vaart maken met de deal van de middenvelder. “Met Benfica is het management van Kökçü al langer in gesprek en de Turkse international vindt de plannen die Roger Schmidt met hem heeft zonder twijfel zeer interessant”, aldus de ochtendkrant.

Artikel gaat verder onder video

Volgens het AD weten ze bij Feyenoord inmiddels al ‘zo goed als zeker’ dat Kökcü niet meer te houden is in deze zomer. Hoewel Benfica haast wil zetten achter de deal van de Feyenoorder, heeft de Turks international zelf zijn keuze nog niet gemaakt waar zijn toekomst ligt.

Financieel zou een transfer naar de Premier League voor zowel Kökcü als ook Feyenoord interessanter kunnen zijn dan Benfica, toch kan ook die constructie een flink bedrag opleveren voor de Rotterdammers. Eerder werd bij Enzo Fernandez door River Plate een enorme doorverkoopclausule bedongen bij een lagere transfersom, wat door de transfersom van de Argentijn naar Chelsea al heel snel heel lucratief werd.

Feyenoord bevestigt Wellenreuther

Verder kwam Feyenoord vrijdagmiddag met de bevestiging van het nieuws rond keeper Timon Wellenreuther. De 27-jarige Duitse keeper komt permanent over van RSC Anderlecht. Feyenoord heeft daarbij de koopoptie gelicht in het contract en hij tekent een tweejarig contract in Rotterdam-Zuid als stand-in van Justin Bijlow.